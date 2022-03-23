نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تثبيت بيس 2022 موبايل مؤكد أقتراب الحدث المنتظر من KONAMI إي فوتبول بيس 2022 موبايل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تثبيت بيس 2022 موبايل ، بالفعل العد التنازلي بدأ ليتم تنزيل لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد وكذلك على الايفون والهواوي. حيث ينتظر عشاق اللعبة الشهيرة الحدث التاريخي للتحديث المنتظر 2022. ويأملون محبي اللعبة أن تكون اللعبة بها تغييرات كبيرة مثل النسخة التي تعمل على البلاي ستيسشن 4 والبلاي ستيشن 5 والكمبيوتر. حيث تم إصدار اللعبة على هذه الأجهزة في أكتوبر الماضي لعام 2021. وهو الوقت السنوي لتنزيل جميع إصدارات كونامي ومنها إي فوتبول بيس 2022 موبايل. ولكن تم نزول هذا الإصدار على الكمبيوتر والبلاي ستيشن فقط. ومن خلال هذه المقالة سوف نزف لكم خبرا سار وبعد البحث كثيرا لقد حصلنا على موعد نزول بيس 2022 موبايل وسيكون هذا الموعد مؤكد بنسبة كبيرة. فتابعوا معي الفقرات الأتية.

تثبيت بيس 2022 موبايل

ينتظر المستخدمين الحماس والمنافسة بفارغ الصبر ومن عادة كونامي إطلاق اللعبة بجرافيك يقوم بجذب مستخدمي اللعبة. مما أدى ذلك لإطلاق نسخ معدلة تم إعادة برمجتها من قبل مطورين في مواقع مضلله. ونحن نحذر من تحميل إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد من تلك المواقع. حيث أن هذه نسخ غير أصلية. كما لا تتمتع بجرافيك خرافي مثل كونامي. كما حذرت كونامي أيضا من تلك المواقع التي صدرت نسخة PES 2022 موبايل على منصاتها حيث أنها تقوم باختراق خصوصية المستخدم كما أنها مواقع غير أمنة على الهواتف المحمولة. مما يؤدى تحميل اللعبة من على هذه المواقع بتنزيل ملفات بها فيرس يتلف محتويات الهاتف وذلك وجب علينا التنوية لكل مستخدمينا الكرام.

كيفية تنزيل لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد

تثبيت بيس 2022 موبايل لا يتطلب وقتا طويلا لتحميلها سوى دقائق معدودة. ولا يمكن تحميل إي فوتبول بيس 2022 موبايل عن طريق منصة كونامي اليابانية الأصلية. حيث تقوم بتنزيلها على منصات مثل جوجل بلاي وآبل ستور. وذلك يمكن تحميلها بعد نزولها رسميا من خلال الخطوات التالية.

يجب أولا الاتصال بخدمة أنترنت سريعة.

كما يمكن الدخول على متجر بلاي المتخصص في تنزيل برامج أندرويد.

ثم البحث عن eFootball PES apk .

. بعد ظهور النتائج قم بخيار PES 2022 موبايل .

. ثم النقر على تثبيت ولكن إذا كنت حاصل على إصدار 2021 سيكون هناك زر التحديث.

ننتظر بضعة دقائق حتى تثبيت بيس 2022 موبايل.

موعد نزول بيس 2022 موبايل رسميا

الموعد الرسمي لنزول اللعبة سنويا من المفترض أن يكون في أكتوبر الماضي 2021. ولكن هذا العام قام مطوري اللعبة بتأجيل الحدث التاريخي للعبة. وذلك لعدم الانتهاء من اللعبة وسيكون أسم اللعبة إي فوتبول فقط بلا من إي فوتبول بيس 2022 للاندرويد. وذلك سيتم أنتشال كلمة بيس من أسم اللعبة. وحتى الآن لم يتم الإعلان عن اليوم الرسمي ليتم تثبيت بيس 2022 موبايل. ولكن توقعنا الذي دائما يكون صحيحا بنسبة 90% مثل التسريبات الأسبوعية في بيس 2021.

حيث من المتوقع نزول اللعبة يوم 28 أبريل الموافق الخميس ولقد تعرفنا على هذا الموعد من خلال الدخول على سلة التسوق والنقر على شراء لاعبين بالنقاط وسوف يتم ظهور لاعبين يمكن شرائهم بالنقاط ومدة أنتهاء عرض شراء هؤلاء اللاعبين في بيس 2021 هو يوم 28 أبريل المقبل أي 35 يوما من الآن. وسيكون الحدث التاريخي لنزول لعبة eFootball PES 2022 Mobile للاندرويد وكذلك الأيفون والهواوي هو هذا اليوم ومن المتوقع توقف اللعبة لمدة تقارب أسبوعا للصيانة وإطلاق اللوجو الجديد للعبة والإضافات بداخلها. ومن خلال الصورة التالية توضح موعد نزول eFootball PES apk.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك كيفية تثبيت بيس 2022 موبايل كذلك موعد نزول بيس 2022 موبايل. نتمنى أن تكون المقالة أفادتكم فيما يخص اللعبة كما نتمنى لكم دوام الصحة والعافية.