الآستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية PDF برقم الامتحاني لجميع الاقسام

الآستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022 التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم العراقية في الفترة الأخيرة على مستوى كافة محافظات العراق، بعد أن تم الاعتماد الرسمي عن نسب القبول الموازي وجميع مصاريف الجامعات العراقية وكذلك شروط القبول الموازي بكافة الأقسام التي أتيحت للطلاب، وعلى أن تقوم وزارة التربية والتعليم العراقية بالتأكد من إمكانية الاستعلام عن نتائج القبول الموازي المتوفرة أمام كافة الطلاب بشكل إلكتروني، ومن خلال الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم بالعراق وعبر موقع نتائجنا، ونحن من خلال مقالنا هذا سوف نوفيكم رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي.

الآستعلام عن نتائج القبول الموازي 2021/2022

حرصت وزارة التعليم العالي بالعراق أن تقوم بعرض النتائج بشكل إلكتروني عن طريق رابط واحد مباشر، والذ يمكن كافة المتقدمين تسجيل الدخول من خلاله، ومن قم عليك بتحديد نتائج القبول الموازي من خلال الرقم الامتحاني الخاص بالطالب، وجاء هذا من بين الإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيرس كورونا المستجد، ومن التزاحم بين المتقدمين، حتى أن يتمكنوا من الحصول على النتيجة وهم بداخل المنزل دون أن يحتاج لترك المنزل، ومن خلال هذا الموقع الإلكتروني الرسمي المفعل من قبل الوزارة، وسو تتوفر النتيجة على هيئة ملفات بي دي إف حتى أن يتمكن كافة الطلاب من القيام بتحميلها عبر الهاتف أو على جهاز الكمبيوتر، وعلى أن يتم البحث عن اسم الطالب وأيضاً الرقم الامتحاني.

رابط وخطوات الاستعلام عن نتائج القبول الموازي

يذكر أن وزارة التربية والتعليم العراقية استطاعت من أن تقبل أكثر من 24 ألف طالب وطالب لذلك العام الدراسي الجاري وكذلك العام الماضي، في الكثير من الكليات من بينها كلية العلوم وأيضاً كلية التقنيات الحديثة وكلية الهندسة، وكلية طب الأسنان وكلية الطب، وفي الوقت الحالي يتمكنوا من الاستعلام عن النتيجة عن طريق اتباع الآتي:ـ

يتم الآن القيام بتسجيل الدخول على الموقع الخاص بوزارة التربية والتعليم بالعراق.

وبعد ذلك عليك بالنقر على الخانة الخاصة بالنتائج.

يتم القيام بإضافة جميع البيانات التي يحتاجها منك الموقع.

يتم القيام بإضافة اسم المحافظة التابع لها الطالب.

من ثم يتم الضغط على خانة عرض النتيجة.

معدلات قبول الطلاب في الجامعات العراقية