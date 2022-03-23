القنوات الناقلة مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم 3 قنوات مجانية نايل سات تنقل المباراة

متابعي الوطن العربي من المحيط إلي الخليج، يترقبون الموعد والقنوات الناقلة مباراة الجزائر والكاميرون القادمة، في تصفيات كأس العالم بقطر 2022، ويرغبون في معرفة أدق تفاصيل مباراة مصر والسنغال، التي ستلعب في نفس اليوم الجمعة 2022/03/25 لذا عبر موقعكم “ثقفني”، سنخبركم بالقنوات المفتوحة التي ستقوم بإذاعة اللقاءين مجاناً، حتى يتم استقطابها ومشاهدة المباريات في المنزل، أعلنت 3 قنوات عن نقلها مباراة الخضر ضد الأسود يوم الجمعة القادمة، على ملعب “جابوما” بالكاميرون.

اللقاء القادم هو لقاء الذهاب سوف يقام في الكاميرون أما لقاء العودة الحاسم، التي تنتظره الملايين من الجزائريين فسوف يحتضنه ملعب مصطفى تشاكير بالبليدة في الجزائر، يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/29 القادم، سوف ننشر لكم من خلال هذا المقال أسم القنوات الناقلة لمواجهة الجزائر ضد الكاميرون، وتردد القنوات الناقلة مباراة الجزائر والكاميرون عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، خدماً لقراءنا في الجزائر والعالم العربي.

القنوات الناقلة مباراة الجزائر والكاميرون القادمة

تنقل المباراة الهامة من خلال ثلاث قنوات أعلنت عن نقلها للمباراة على الهواء مباشراً، أول هذه القنوات هي القناة السعودية الجديدة ssc hd 4 التي امتلكت حقوق البث الفضائي، ثم الأرضية الجزائرية التي سنقدم ترددها فيما بعد، وأخر القنوات الثلاث هي القناة الشبابية الجزائرية الجديدة.

تردد قناة الجزائرية الأرضية 2022