نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر القنوات الناقلة مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم 3 قنوات مجانية نايل سات تنقل المباراة في المقال التالي
متابعي الوطن العربي من المحيط إلي الخليج، يترقبون الموعد والقنوات الناقلة مباراة الجزائر والكاميرون القادمة، في تصفيات كأس العالم بقطر 2022، ويرغبون في معرفة أدق تفاصيل مباراة مصر والسنغال، التي ستلعب في نفس اليوم الجمعة 2022/03/25 لذا عبر موقعكم “ثقفني”، سنخبركم بالقنوات المفتوحة التي ستقوم بإذاعة اللقاءين مجاناً، حتى يتم استقطابها ومشاهدة المباريات في المنزل، أعلنت 3 قنوات عن نقلها مباراة الخضر ضد الأسود يوم الجمعة القادمة، على ملعب “جابوما” بالكاميرون.
اللقاء القادم هو لقاء الذهاب سوف يقام في الكاميرون أما لقاء العودة الحاسم، التي تنتظره الملايين من الجزائريين فسوف يحتضنه ملعب مصطفى تشاكير بالبليدة في الجزائر، يوم الثلاثاء الموافق 2022/03/29 القادم، سوف ننشر لكم من خلال هذا المقال أسم القنوات الناقلة لمواجهة الجزائر ضد الكاميرون، وتردد القنوات الناقلة مباراة الجزائر والكاميرون عبر القمر الصناعي نايل سات وعرب سات، خدماً لقراءنا في الجزائر والعالم العربي.
القنوات الناقلة مباراة الجزائر والكاميرون القادمة
تنقل المباراة الهامة من خلال ثلاث قنوات أعلنت عن نقلها للمباراة على الهواء مباشراً، أول هذه القنوات هي القناة السعودية الجديدة ssc hd 4 التي امتلكت حقوق البث الفضائي، ثم الأرضية الجزائرية التي سنقدم ترددها فيما بعد، وأخر القنوات الثلاث هي القناة الشبابية الجزائرية الجديدة.
تردد قناة الجزائرية الأرضية 2022
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|11680
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|معامل تصحيح الخطأ
|6/5
تردد قناة SSC HD 4 عرب سات
|القمر الصناعي
|عرب سات بدر 6
|تردد القناة
|12418
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|الترميز
|27500
|التصحيح
|3/4
تردد قناة الشبابية الجزائرية 2022
|القمر الصناعي
|نايل سات
|التردد
|11680
|معامل الاستقطاب
|أفقي H
|معامل الترميز
|27500
|تصحيح الخطأ
|6/5
موعد مباراة الجزائر والكاميرون القادمة
يلتقي المنتخب الوطني الجزائري نظيره الجزائري في الدور النهائي الأقصائي، لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022، حيث تقام المباراة الأولى في الكاميرون يوم الخميس 25 مارس، واللقاء الثاني في ملعب مصطفة تشاكر بالبليدة يوم الثلاثاء الموافق 29 مارس، ويعتبر المباراتين هما أهم مباراتين للخضر، حيث أنها مؤهلة للمونديال والمنتخب الوطني الجزائري يتدرب بكل جدية للمباراتين، وتعاهد بلماضي للجماهير الجزائرية بالتأهل إلي نهائيات كأس العالم بقطر.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القنوات الناقلة مباراة الجزائر والكاميرون في تصفيات كأس العالم 3 قنوات مجانية نايل سات تنقل المباراة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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