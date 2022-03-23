خلطة سوريا ممتازة تبييض الوجه والرقبة بمواد طبيعية تغذي البشرة

خلطة لتفتيح الوجه والرقبة سريعا، عند ظهو البقع الجلدية على الوجه لأسباب مختلفة منها أثار حب الشباب والندوب تصبح مشكلة كبيرة تواجهها الكثير من السيدات والفتيات وليس من السهل إزالتها تمامًا، لكن الوصفات الطبيعية تساعد في علاج مشاكل البشرة جميعها فتمنحك بشرة بيضاء نقية حيوية خالية من العيوب، ولذلك اليوم نستعرض بالسطور التالية أفضل واقوي الخلطات التي تعمل على تبييض الوجه والرقبة واليدين بمواد طبيعية فعالة ومجربة.

خلطة لتبييض الوجه

ماسك الليمون والزبادي من أفضل الوصفات المجربة والتي تلعب دورا هاما في تفتيح البشرة، وذلك يرجع إلى احتواء الليمون على خصائص تفتيح ممتازة.

المكونات

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان من الزبادي.

تحضير الوصفة

أضيفي الليمون مع الزبادي في وعاء وبعد خلطهم جيدا، دلكي الماسك على الوجه والرقبة مع التدليك. اتركيه لمدة نصف ساعة تقريبًا. ثم قومي بغسل الماسك بالماء الدافئ. تكرر تلك الوصفة مرة كل يوم لنتيجة واضحة.

ماسك العسل واللبن والليمون لتفتيح الوجه

المكونات

ملعقتين كبيرتين من الحليب المجفف.

ملعقتين من عصير الليمون.

عصير الليمون. ملعقتين كبيرتين من اللبن الطبيعي.

ثلاثة ملاعق من العسل .

طريقة الاستخدام

اخلطي المكونات جميعها في إناء حتى تحصلي على خليط متجانس. ضعيه على وجهك لمدة ربع ساعة ثم اشطفيه بالماء الدافئ. تكرر العملية مرتين اسبوعيا.

خلطة لتفتيح الوجه في ايام

مع تلك الوصفة ستحصلين في فترة قصيرة على تفتيح للبشرة طبيعي، فتتكون الوصفة من ماء الورد الذي يمنحك نضارة وترطيب يدوم طويلا.

المكونات

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من النشا.

ملعقة من عصير الليمون.

الطريقة

نخلط المكونات في إناء ونوزع المزيج على الوجه. نترك الماسك لمدة نصف ساعة، ثم نشطف الوجه.

وصفة زيت الخروع لتقليل ظهور البقع والنمش

يعتبر زيت الخروع من الوصفات المذهلة التي حققت نجاح واضح في التخلص من البقع الداكنة والنمش، وذلك بمساعدة خصائص زيت الخروع الممتازة في ترطيب وتفتيح البشرة وتقليل البقع الناتجة عن الحبوب والبندوب، وللوص ل إلى نتيجة فعالة في أيام، ينبغي توزيع ملعقة على الوجه يوم وراء يوم.