الناتو: لسنا جزءًا من حرب روسيا وأوكرانيا.. ولن نرسل قوات إلى كييف

قال ينس ستولتنبرج، الأمين العام بحلف شمال الأطلسي “الناتو”، اليوم الأربعاء، إن الحلف يعتبر نفسه جزءًا من حرب روسيا وأوكرانيا، مؤكدا أن الناتو لا يخطط لإرسال قوات إلى أوكرانيا.
وفي وقت سابق من اليوم، حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، من أن تهديد روسيا باستخدام الأسلحة الكيماوية في حرب أوكرانيا "حقيقي"، حيث غادر البيت الأبيض في رحلة إلى أوروبا للترويج لوحدة الغرب ودعم أوكرانيا.
بايدن: تهديد روسيا باستخدام الأسلحة الكيماوية في أوكرانيا حقيقي بي بي سي: القوات الأوكرانية تتقدم أمام خصمها الروسي
وردا على سؤال “سي إن إن”، عن تهديد الحرب الكيماوية في أوكرانيا، قال بايدن "أعتقد أنه تهديد حقيقي”، لكنه امتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل.
وحول رسالته لشركاء أمريكا الأوروبيين، قال بايدن، “سأقول كل ما يجب أن أقوله عندما أصل إلى هناك، لكن سأكون سعيدا لقوله للصحافة عندما أعود”.
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