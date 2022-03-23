جدة - نرمين السيد - سجلت أسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا ارتفاعا جديدا بنسبة أكثر من 10%، لتصل إلى نحو 1250 دولارا لكل ألف متر مكعب، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- ارتفاع جديد فى أسعار الغاز الطبيعى بـ أوروبا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.