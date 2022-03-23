عاجل- تحذير روسى جديد من ارتفاع أسعار الغاز فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضاف نوفاك، أن سعر الغاز الطبيعى فى أوروبا عند مستوى 4000 دولار لكل ألف متر مكعب ليس هو الحد الأقصى لصعود سعر المادة، إذ إن حجم الغاز الطبيعى المخزن فى مرافق التخزين الأرضية أقل بكثير من العام الماضي.

كذلك أشار نوفاك إلى أن مخزونات الديزل الأوروبية عند أدنى مستوى لها منذ عام 2008، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وأكد نوفاك، أن روسيا لم تستخدم أبدا موارد الطاقة كسلاح، كما أنه يتم تنفيذ إمدادات الغاز الطبيعى من روسيا إلى أوروبا وفقا للعقود المبرمة، مضيفا إن فرض حظر على مشروع خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذى تقوده روسيا ويصل إلى ألمانيا يعكس حماقة وعدم تقدير لتوازنات الطاقة وسيؤجج التضخم.

وفيما يخص ارتفاع أسعار الوقود فى الولايات المتحدة، قال نوفاك إن الولايات المتحدة تحاول إلقاء اللوم بمشكلة ارتفاع أسعار الوقود لديها على روسيا، لكن لا علاقة لروسيا بهذه المسألة.

يأتى تصريح نائب رئيس الوزراء الروسى فى وقت تدرس فيه دول الاتحاد الأوروبى فرض حزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا، والتى يمكن أن تتضمن فرض حظر على إمدادات النفط من روسيا.