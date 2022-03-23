نتائج أولية لانتخابات البلديات في الاردن .. اسماء

دوت الخليج : تاليا نتائج اولية لانتخابات البلدية " تحديث مستمر اول بأول " : احمد الشبلي العتوم رئيسا لبلدية جرش محمد عبد الحميد المعايطة رئيسا لبلدية الكرك عماد المومني رئيسا لبلدية الزرقاء نبيل الكوفحي رئيسا لبلدية إربد الكبرى عادل الرفايعة رئيسا لبلدية الشوبك عباس المحارمة رئيسا لبلدية سحاب قدر الفايز رئيسا لبلدية الجيزة محمد الشخانبة رئيسا لبلدية جبل بني حميدة – مأدبا فيصل الشبلي رئيسا لبلدية ماحص عيد علي أبو زيد السعيديين رئيسا لبلدية القريقره وفينان شادي الزيناتي رئيسا لبلدية الرصيفة عمر حنا العكروش رئيسا لبلدية الفحيص ابراهيم النوايسة رئيسا لبلدية مؤتة والمزار أحمد مهيدي الطراونة رئيسا لبلدية مؤاب

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