عاجل- بايدن يتوجه لأوروبا للمشاركة فى قمة حلف الناتو

جدة - نرمين السيد - أفادت السلطات الأمريكية، بأن الرئيس جو بايدن، سيغادر البلاد اليوم الأربعاء، متوجها إلى أوروبا، حيث سيشارك فى قمة زعماء حلف شمال الأطلسى "الناتو" ومجموعة السبع، ويلقى كلمة أمام قادة الاتحاد الأوروبى.





من جانبه، قال مستشار الأمن القومى الأمريكى، جيك ساليفان، إن "الغرض الرئيسى من تلك الجولة هو تنسيق رد فعل إضافى للغرب على الوضع فى أوكرانيا"، مضيفا أن الرئيس يتوجه إلى أوروبا "للبناء على الوحدة المذهلة التى بنيناها مع الحلفاء والشركاء، والتشاور بشأن الخطوات التالية".

ويتوجه بايدن أولا إلى بروكسل، حيث تعقد قمة قادة "الناتو" غدا الخميس، ثم يعقد اجتماع المجلس الأوروبى يومى 24-25 مارس، حيث من المتوقع أن يلقى بايدن كلمة هناك.

كذلك من المزمع أن يعقد اجتماع لزعماء مجموعة السبع (G7) يوم غد، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية.