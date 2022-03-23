التحالف يحبط هجوما عدائيا وشيكا جنوبي البحر الأحمر

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الأربعاء، تدمير زورقين مفخخين وإحباط عملية هجوم عدائي وشيك جنوبي البحر الأحمر.

وقال التحالف إن الزورقين مخططا لهنا مهاجمة ناقلات نفط عملاقة، عبرت مضيق باب المندب. وأوضح أن محاولة إطلاق الزورقين المفخخين تم الإعداد لها من محافظة الحديدة اليمنية، المطلة على البحر الأحمر. واعتبر التحالف أن الميليشيات الحوثية تصعّد هجماتها العدائية لاستهداف مصادر الطاقة وعصب الاقتصاد العالمي.

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