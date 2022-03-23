وصفتهم بالجواسيس.. بولندا تطرد عشرات الدبلوماسيين الروس

أعلن وزير الداخلية البولندي ماريوش كامينسكي، الأربعاء، عزم بلاده على طرد 45 ممن قال إنهم "جواسيس روس ينتحلون صفة دبلوماسيين".
وكتب المسؤول البولندي على "تويتر": "بطريقة متسقة وحازمة تماما، نفكك شبكة الاستخبارات الروسية في بلادنا".
وأكد السفير الروسي لدى بولندا سيرغي أندريف، لصحفيين عند خروجه من مقر وزارة الخارجية البولندية، خبر الطرد.
وأشار المصدر إلى "وجوب مغادرة الأشخاص المعنيين لبولندا في غضون 5 أيام كحد أقصى".
وأكد أيضا أن الاتهامات بالتجسس الموجهة إليهم والمطروحة باللغة الدبلوماسية على أنها "أنشطة لا تتماشى مع وضعهم الدبلوماسي"، "لا أساس لها".
وفي المنحى نفسه، شدد الدبلوماسي الروسي على أن "روسيا تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات للرد على الخطوة البولندية".
وأشار السفير الروسي إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين وارسو وموسكو لم تنقطع، قائلا إن "السفارات باقية والسفراء باقون".
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