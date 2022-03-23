رابط التسجيل في وظائف الحدود للنساء رتبة جندي عبر jops.sa الأحد 2022/03/27 الشروط العامة

متابعينا الأعزاء من خلال موقعكم المتميز على الدوام “ثقفني”، أصبح رابط التسجيل في وظائف الحدود نساء 1443 هجري، أهم وأشهر الكلمات البحثية الآن عبر محرك البحث الرئيسي جوجل، من قبل النساء من حملة الشهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها في المملكة، للتقديم عبر رابط أبشر توظيف وزارة الداخلية إلكترونياً، وفق الضوابط والشروط العامة الحاكمة لعملية التسجيل، والتي سنسردها لمتابعي ثقفني لاحقاً بالمقال.

وكانت المديرية العامة لحرس الحدود، ممثلة في الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، قد أعلنت عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف على رتبة جندي من النساء، لسد العجز بها وحددت موعد التسجيل الإلكتروني، وشددت على المتقدمين التدقيق في البيانات المسجلة حتى لا تضطر لاستبعاد صاحبة الطلب، حال عدم تطابق البيانات مع بيانات الجهات ذات الشأن.

رابط التسجيل في وظائف الحدود نساء

الدخول على موقع أيشر توظيف وزارة الداخلية jobs.sa .

. تسجيل البيانات المطلوبة لدخول الموقع.

البحث عن الوظائف المتاحة الآن.

الضغط على وظائف حرس الحدود للنساء.

قراءة الشروط العامة والأحكام جيداً ثم النقر عليها بالموافقة.

كتابة البيانات المطلوبة في استمارة التسجيل في الحقول المخصصة لها.

الضغط على تسجيل ثم طباعة الاستمارة والاحتفاظ بها للمراجعة عند القبول المبدئي للوظائف.

شروط التسجيل في وظائف الحدود للنساء

التمتع بحسن السير والسلوك وأن لا تكون محكوم عليها في أي قضايا مخلة بالشرف والأمانة. أن تكون حاصلة على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها. في حالة أن المؤهل الدراسي من الخارج يجب معادلته من قبل وزارة التعليم السعودية. لا تكون المتقدمة لشغل الوظيفة قد سبق لها العمل في أي وظيفة خاضعة لنظام الخدمة العسكرية وتم فصلها منها لأي سبب. اجتياز كافة مراحل القبول والاختبارات اللازمة لشغل الوظائف. جنسية الزوج يشترط أن تكون سعودية في حالة الزواج. أن تتمتع المتقدمة باللياقة الصحية اللازمة لشغل الوظيفة والقيام بمهامها على الوجه الأكمل. أن تكون لديها هوية وطنية مستقلة سارية المفعول.

موعد التسجيل في وظائف الحدود للنساء

كما جاء عبر الموقع الرسمي لمديرية حرس الحدود فأن التسجيل الإلكتروني، سوف ينطلق بداية من الأحد 27 مارس الجاري، ويستمر مفتوح حتى يوم الخميس القادم الموافق 31 من نفس الشهر شهر مارس 2022.