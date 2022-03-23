نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة جديدة للحصول علي أيكون مومنت بيس الأسبوع الجديد 2021 في المقال التالي
لعبة إي فوتبول من الألعاب المميزة الموجودة في الوقت الحالي ومن المعروف أن الشركة المالكة لهذه اللعبة تقوم بإصدار فرق جديدة بأفكار جديدة كل أسبوع، لذلك يبحث المستخدمين عن طريقة مناسبة للحصول عليها، وقامت الشركة بالإعلان عن طريقة مضمونة وسهلة يمكن من خلالها الحصول على أيكون مومنت بيس الأسبوع الجديد وهذا ما سنقوم بعرضه في هذا المقال.
أيكون مومنت بيس الأسبوع الجديد
- لعبة إي فوتبول تعتبر من أكثر الألعاب المميزة الآن، كما أنها تعمل على زيادة تشويق وحماس المستخدمين من خلال طرح فرق جديدة مع بداية كل أسبوع مما يجعل المستخدمين في حالة بحث عن طريقة يمكن من خلالها الحصول على تحديث أيكون مومنت.
- من الممكن أن يتم الحصول على النسخ الحديثة لهذه اللعبة من خلال طريقتين مختلفتين، أول طريقة هي فتح لعبة إلى فوتبول كل يوم والدخول على مباريات اللعبة الجديدة والفوز بها، حيث أنه في نهاية الأسبوع يكون سهل على المستخدمين الحصول على تحديث اللعبة.
- الطريقة الثانية تكون من خلال دفع نقود للحصول على أيكون مومنت الجديد، تعتبر هذه الطريقة مكلفة بعض الشيء ولكنها طريقة سهلة توفر الوقت والمجهود ويكون سهل على المستخدم استخدام أيكون مومنت مباشرةً.
كيف يتم الحصول على أيكون مومنت بيس 2021 الأسبوع الجديد
من خلال الطريقتين السابق ذكرهم يمكن الحصول على أيكون مومنت، ولكن هناك مجموعة من الخطوات يجب إتباعها لكي يتم فتح مجموعات بيس الجديدة لكل أسبوع، وهذه الخطوات تتمثل في:
- في البداية يجب أن يقوم المستخدم بفتح لعبة إي فوتبول كل يوم ولعب مباراة على الأقل، ولكن قبل بدء اللعب يجب أن يقوم المستخدم باختيار أقوى مدافع في المباراة والذي في الأغلب يكون الثاني في قائمة اللاعبين، كما يجب أن يتم اختيار أقوى نوع طاقة متاح.
- لكي يتم فتح المجموعة الجديدة ايكونيك مومنت بيس يجب أن يقوم المستخدم بتسجيل الخروج من اللعبة ثم إعادة تسجيل الدخول أكثر من مرة حتى يتم التأكد من أن هذا التحديث تم الحصول عليه.
- يتم تكرار الخطوات السابقة كل أسبوع لكي يتم الحصول على مجموعات بيس مومنت الجديدة.
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