طريقة جديدة للحصول علي أيكون مومنت بيس الأسبوع الجديد 2021

لعبة إي فوتبول من الألعاب المميزة الموجودة في الوقت الحالي ومن المعروف أن الشركة المالكة لهذه اللعبة تقوم بإصدار فرق جديدة بأفكار جديدة كل أسبوع، لذلك يبحث المستخدمين عن طريقة مناسبة للحصول عليها، وقامت الشركة بالإعلان عن طريقة مضمونة وسهلة يمكن من خلالها الحصول على أيكون مومنت بيس الأسبوع الجديد وهذا ما سنقوم بعرضه في هذا المقال.

أيكون مومنت بيس الأسبوع الجديد

لعبة إي فوتبول تعتبر من أكثر الألعاب المميزة الآن، كما أنها تعمل على زيادة تشويق وحماس المستخدمين من خلال طرح فرق جديدة مع بداية كل أسبوع مما يجعل المستخدمين في حالة بحث عن طريقة يمكن من خلالها الحصول على تحديث أيكون مومنت.

من الممكن أن يتم الحصول على النسخ الحديثة لهذه اللعبة من خلال طريقتين مختلفتين، أول طريقة هي فتح لعبة إلى فوتبول كل يوم والدخول على مباريات اللعبة الجديدة والفوز بها، حيث أنه في نهاية الأسبوع يكون سهل على المستخدمين الحصول على تحديث اللعبة.

الطريقة الثانية تكون من خلال دفع نقود للحصول على أيكون مومنت الجديد، تعتبر هذه الطريقة مكلفة بعض الشيء ولكنها طريقة سهلة توفر الوقت والمجهود ويكون سهل على المستخدم استخدام أيكون مومنت مباشرةً.

كيف يتم الحصول على أيكون مومنت بيس 2021 الأسبوع الجديد

من خلال الطريقتين السابق ذكرهم يمكن الحصول على أيكون مومنت، ولكن هناك مجموعة من الخطوات يجب إتباعها لكي يتم فتح مجموعات بيس الجديدة لكل أسبوع، وهذه الخطوات تتمثل في: