نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة ومدة صلاحية الإقامة وكيفية تجديدها برقم 1443 في المقال التالي

من الخدمات المعروفة الآن والمتاح معرفتها أونلاين من خلال الدخول على الموقع المختص هي خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر، كما أنها من الخدمات الضرورية التي يحتاج إلى معرفتها كل المقيمين في الدولة، حيث أن الإقامة صالحة لفترة محددة وتنتهي، وبعد أن أصبحت هذه الخدمة متاحة إلكترونياً أصبح من السهل الدخول على موقع وزارة العمل ومعرفة مدة الإقامة وتاريخ انتهائها. الاستعلام عن صلاحية الإقامة بدون الدخول لأبشر الاستعلام عن صلاحية الإقامة من الأمور المهمة التي يرغب في معرفتها كل المقيمين في المملكة بشكل مستمر.

كما يوجد موعد تجديد خاص بالإقامة يجب أن يكون المقيم على علم به، لأنه إذا انتهت هذه المدة سيتم فرض غرامات كثيرة على الشخص المقيم.

ولكي يتم الاستعلام يقوم الشخص المقيم بكتابة موقع وزارة العمل وتنمية اجتماعية في محرك البحث.

من خلال بوابة الخدمات يقوم الشخص المقيم باختيار خدمة الاستعلام عن صلاحية الإقامة.

في حالة كان التسجيل يتم لأول مرة فيجب أن يقوم الشخص المقيم باختيار خاصية مستخدم جديد، ثم يتم إدخال كل البيانات الأساسية التي يطلبها الموقع ومن أهمها رقم الهوية ورقم الإقامة.

بعد إدخال رقم الإقامة يتم الضغط على كلمة استعلام لكي يتم عرض صلاحية فترة الإقامة وموعد انتهائها وموعد التجديد أيضاً.

يفضل أن يقوم المستخدم بتسجيل الدخول على هذا الموقع كل فترة لمتابعة صلاحية الإقامة. الاستعلام عن صلاحية الإقامة برقم الإقامة في حالة كان الشخص المقيم يرغب في الاستعلام عن صلاحية فترة الإقامة ولكن باستخدام رقم الإقامة فقط، فيتم ذلك من خلال تسجيل الدخول على منصة أبشر.

حيث أنه لكي تتم عملية الاستعلام على منصة الوزارة يجب أن يقوم المستخدم بإدخال مجموعة من البيانات الأساسية مثل اسم الشخص المقيم ورقم الهوية، ولكن من خلال منصة أبشر تتم عملية الاستعلام باستخدام رقم الإقامة.

بعد إدخال هذا الرقم يتم الضغط على كلمة استعلام وسيتم عرض كل البيانات التي تخص فترة الإقامة والتي يحتاج إليها المستخدم.

لكي يتم التأكد من رقم هوية الوافد وصحته يتم إرسال كود تأكيد على الهاتف المحمول ثم إعادة إدخاله على الموقع. عمر شويل - جدة الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة ومدة صلاحية الإقامة وكيفية تجديدها برقم 1443 - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن تاريخ انتهاء الإقامة ومدة صلاحية الإقامة وكيفية تجديدها برقم 1443 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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