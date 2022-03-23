“هنا job” تشغيل لينك مباشر لتقديم وظائف الحرس الوطني بالمملكة 2022-1443هـ

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أعلنت وزارة الحرس الوطني السعودية رسميا عن بداية التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1443 في المملكة العربية السعودية، بعدما نوهت الوزارة عن طرح بعض الوظائف الشاغرة التي تمتلك مسميات وظيفية مختلفة بناء على بعض التخصصات التي تم الإعلان عنها، ويهتم عددٍ كبير من المواطنين الراغبين في الالتحاق بالوظائف العسكرية من الرجال بالتعرف على تفاصيل التقديم، فقد أكدت وزارة الحرس الوطني أن الوظائف متاحة لحملة البكالوريا من المواطنين السعوديين. وسوف نوضح بالتفاصيل الآن رابط مباشر لتقديم وظائف الحرس الوطني بالمملكة 1443.
اخر موعد لتقديم وظائف الحرس الوطني بالمملكة 1443
وقد تنطلقان عملية استقبال طلبات الراغبين في تسجيل وظائف الحرس الوطني في المملكة العربية السعودية من الرجال بداية من يوم الأحد الموافق 20 من شهر مارس، وقد اشارت الوزارة ان اخر موعد للتسجيل من قبل الراغبين في التقديم يكون يوم الخميس الموافق 24 من شهر مارس، حيث تستمر علمية التسجيل لمدة خمسة أيام، وتتم عملية التقديم على وظائف الحرس الوطني الكترونيا من خلال الموقع الخاص بالتوظيف التابع للوزارة.
رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني 1443
وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتوظيف لوزارة الحرس الوطني السعودية، لكي يتم من خلاله التقديم للحصول على الوظائف العسكرية الشاغرة، حيث يتم ذلك عن طريق اتباع ما يلي.
- التوجه الى رابط تسجيل وظائف الحرس الوطني مباشرة.
- يتم اختيار الوظيفة التي يرغب المتقدم في التسجيل بها من بين الوظائف الشاغرة.
- يتم اختيار التسجيل من خلال ادخال كافة البيانات الأساسية المطلوبة بشكل صحيح.
- يتم اختيار ايقونة التقديم طلب التقديم بعدما يتم ارفاق كافة الأوراق المطلوبة.
شروط التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1443 بالسعودية
وقد أعلنت وزارة الحرس الوطني عن بعض الضوابط والشروط القبول في الوظائف الشاغرة، والتي جاءت على النحو التالي.
- ان يكون المتقدم للوظيفة سعودي الجنسية.
- أن يكون مقيم في السعودية بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.
- أن يكون المتقدم من حاملي شهادة الثانوية العامة، أو الدبلوم ، أو البكالوريا ، بالإضافة الى مجالات الاتصالات، والخدمة الاجتماعية، والاستقلالية.
- ان يتوافق التخصص به مع المسمى الوظيفي المعلن.
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