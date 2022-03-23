عاجل- تصريح جديد من ألمانيا بشأن النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - وحث شولتز -فى كلمة أمام البرلمان الألمانى "البوندستاج" اليوم الأربعاء- موسكو على وقف القتال "على الفور".

وحذر شولتز من أن العقوبات غير المسبوقة التى فرضها الشركاء الغربيون تعمل وستؤدى فقط إلى مزيد من الضرر للاقتصاد الروسى، مؤكدا أن "هذه مجرد البداية، ولن نشهد سوى العديد من العواقب الصعبة فى الأسابيع المقبلة"، حسبما أورد موقع "ذا لوكال" الإخبارى فى نسخته المعنية بألمانيا.

وأكد شولتز أن ألمانيا تقف إلى جانب أوكرانيا. وفى إشارة إلى مناشدة الرئيس الأوكرانى فولوديمر زيلينسكى البوندستاج للحصول على الدعم الأسبوع الماضى، قال: "الرئيس زيلينسكي، أوكرانيا يمكن أن تعتمد على مساعدتنا".

وقال المستشار الألمانى أيضا إن وقف واردات النفط الروسى لا يمكن أن يحدث بين عشية وضحاها، مضيفًا أنه إذا تم اتخاذ خطوات سريعة للغاية، فقد تشهد ألمانيا ركودا وسيفقد الكثير من الناس وظائفهم.

وأشار إلى أن العقوبات يجب ألا تضر الاتحاد الأوروبى أكثر من القيادة الروسية. غير أنه أكد أن المواطنين فى ألمانيا سوف يتلقون الدعم المالى بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.