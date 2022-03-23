عاجل- ارتفاع جديد فى أسعار الوقود بلبنان

جدة - نرمين السيد - كذلك، فتحت البنوك اللبنانية أبوابها لاستقبال المواطنين اليوم بعد إضراب استمر يومين تلبية لقرار جمعية المصارف بالبلاد، والتى اعتبرت الإضراب ليومين خطوة أولى للتنبيه والتوعية من خطورة ما آلت إليه الأوضاع الراهنة فى البلاد والمطالبة بوضع حد لأزمة البنوك مع القضاء.

وزاد سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان و98 أوكتان بقيمة 3 آلاف ليرة، ليسجل 434 ألف ليرة و444 ألف ليرة على التوالي، فيما ارتفع سعر صفيحة المازوت بقيمة 25 ألف ليرة لتصل إلى 480 ألف ليرة، ووصل سعر قارورة الغاز إلى 300 ألف ليرة بزيادة قدرها 3 آلاف ليرة.

وفى المقابل، استمر الارتفاع فى سعر صرف الدولار الأمريكى على منصة صيرفة الرسمية بشكل ملحوظ ليسجل 21900 ليرة لكل دولار، بدلا من 21500 ليرة لكل دولار وفقا لمتوسط عمليات أمس الأول بزيادة تتجاوز الـ1000 ليرة للدولار عن متوسط سعر ختام تعاملات الأسبوع الماضي.