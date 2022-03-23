عاجل- خطوة إلى الوراء.. تصريح فرنسى مفاجئ على حظر النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - وقال فيران فى مقابلة مع إذاعة "فرانس إنتر"، "لسنا مستعدين لأنه غير ممكن"، مضيفًا أن "العقوبات يجب أن تعمل على التأثير على القوة السياسية الروسية، ولا تؤدى إلى معاقبة الفرنسيين أو الأوروبيين الآخرين".

وأضاف "فى كل مرة يمكننا فيها تشديد موقفنا للتأثير على القوة الروسية، يتعين علينا القيام بذلك، لكن الأمر لا يتعلق بالتجفيف المفاجئ لمصادر الطاقة لأوروبا، وفرنسا، والصناعة، وكل ما يجعلنا نعيش".

وتابع "لا توجد إجابة بديلة إذا قررنا (فرض الحظر) غدًا أو بعد غد"، واختتم قائلاً "إننا نتجه تدريجيًا نحو خفض إمداداتنا لدرجة أن يضعف ذلك روسيا، نعم، ولكن لن يكون من الصدق القول صباح الغد إننا قررنا فرض الحظر".

يشار إلى أن واشنطن، كانت قد قررت فرض حظر واردات النفط والغاز الروسى، وأعلنت المملكة المتحدة أنها ستتوقف عن استيراد الطاقة الروسية بنهاية عام 2022.