نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تواصل رقم الوليد بن طلال واتس اب للمساعدات والحصول علي السكن او السيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة تواصل رقم الوليد بن طلال واتس اب للمساعدات هو صاحب مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية من مواليد 1994 في الرياض عاصمة المملكة السعودية، حيث احتل المرتبة 19 في قائمة أغنى شخص في العالم عام 2010 بصافي ثروة قدرها 19.4 مليار دولار، لكنه أسس مؤسسة الوليد الخيرية الإنسانية لمساعدة الفقراء في السعودية.

رقم الوليد بن طلال واتس اب

يمكن لأي مواطن في المملكة العربية السعودية التواصل مع الوليد بن طلال باستخدام رقم الاتصال المرتبط بـ WhatsApp.

تعتبر الواتساب هذه إحدى وسائل الاتصال المباشرة للتواصل مع الوليد بن طلال لطرح الأسئلة وطلب المساعدة منه، حيث يعمل الصندوق على تقديم الدعم المالي وغيره لجميع المواطنين المحتاجين من خلال التواصل معهم مباشرة برقم الواتس اب:

الوليد بن طلال رقم الواتس أب: 966577009972+

طريقة التسجيل بـرقم الوليد بن طلال واتس اب

يتم التسجيل برقم الوليد بن طلال واتس اب أو كيفية إنشاء حساب جديد سيتم اتباع هذه الخطوات كالآتي:

قم بزيارة الموقع الرسمي لمؤسسة الوليد الخيرية .

. ثم اضغط على تسجيل جميع المعلومات الخاصة بك وربط حساب المستلم على Twitter بالمنصة.

ثم قم بالضغط فوق رمز التسجيل ثم اضغط على خانة تسجيل الدخول.

اكتب البريد الإلكتروني الخاص بك وكلمة السر والضغط على خانة التسجيل.

قم بكتابة المعلومات المطلوبة منك لتسجيل الطلبات الجديدة ثم قم بالاختيار سواء بالوحدة السكنية أو السيارة .

. يجب كتابة جميع المعلومات اللازمة بدقة حتى يتم قبول الطلب.

قم بالضغط فوق خانة الحفظ عندما يتم الانتهاء من تقسيم بيانات التطبيق الخاص بك.

قم بالانتظار قليًلا وسيتم وصول رسالة بأنك قدمت الطلب بنجاح.

سيتم نقلك الآن إلى مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية لتكملة طلباتك.

ما هي شروط تقديم المساعدة للوليد بن طلال؟

وضعت مؤسسة الوليد بن طلال بعض الشروط للمستفيدين لتلقي الدعم سواء مادي أو مالي من مؤسسة الوليد الخيرية وهي:

أن لا يقل الدخل للمستفيد عن 3000 ريـال.

المستحق له راتب فقط ولا يوجد شيء مسجل باسمه سواء داخل المملكة أو خارجها مثل منزل أو سيارة.

يجب على المستفيدين أن يكون معه الإقرار الضريبي قبل أخذ المساعدة المالية من المؤسسة.

يمكن للأشخاص استخدام الخدمات المادية أو المالية من المؤسسة الخيرية مرة واحدة.

هناك اختلاف بين شروط وزارة الإسكان والشروط الأخرى للمؤسسة بالنسبة للمتقدمين.

لا يجب أن تتطابق شروط بنك الائتمان مع شروط مقدم الطلب أيضًا.

أولئك الذين يطلبون المساعدة من مؤسسة الوليد الخيرية يخضعون لشروط الميراث في حالة الوفاة.

ما هي البرامج المتاحة في مؤسسة الوليد الخيرية؟

تعمل مؤسسة الوليد بن طلال على دعم الشعب السعودي لوسائل النقل بالإضافة إلى البرامج التي تهدف إلى توفير السكن لفئات معينة، هذه البرامج هي:

برنامج السيارات:

أجرت مؤسسة الوليد بن طلال مسح ميداني لتقييم احتياجات شعبها كاشفة أن بعض الفئات بحاجة إلى سيارات لمساعدة أسرهم على الانتقال إلى مواقع مختلفة.

هناك فرصة للحصول على سيارة تساعد الأسرة على التحرك لكن الأسرة لا تمتلك أي نوع من مكاتب البريد.

برنامج الإسكان:

نصحت مؤسسة الوليد بامتلاك جميع شعبها لمنزل ولهم الحق في العيش في بيئة مستقرة وآمنة، لذلك يجب إنشاء برنامج إسكان يوفر وظائف محسنة للعيش في وحدة سكنية.

ومن مميزات المؤسسة أنها تعلن أسماء المستحقين شهرياً من خلال موقعها الرسمي لإدخال قائمة برامج السيارات أو الإسكان.