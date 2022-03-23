التسجيل الإلكتروني لطلب التوظيف بالسعودية وما هي الشروط بالتفاصيل

التسجيل الإلكتروني لطلب التوظيف هو أحد أهم الخدمات المقدمة من الحكومة بالمملكة العبية السعودية والتي توفر إمكانية الحصول علي وظيفة مناسبة للأفراد العاطلين والباحثين عن توظيف. حيث تتيح الحكومة بالمملكة إمكانية التقديم للحصول علي الوظيفة إلكترونياً ودون الحاجة إلي الذهاب إلي أي من مقرات الحكومية المختصة بالتوظيف. وتسعي الحكومة السعودية دائما نحو تقديم ما هو جديد لخدمة كافة المقيمين بالمملكة العربية السعودية سواء كانوا مواطنين أو مقيمين فيها. فقد قدمت المملكة العديد من الخدمات الإلكترونية مثل رفع إيقاف الخدمات إلكترونياً وكذلك الإستعلام عن صلاحية التأمين الصحي إلكترونياً وفيما يلي سيتم تناول تفاصيل خدمة إلكترونية جديدة وهي التسجيل الإلكتروني لطلب التوظيف وما هي الخطوات والشروط بالتفاصيل خلال هذا المقال.

التسجيل الإلكتروني لطلب التوظيف لوظيفة حارس مدرسة

يمكن القيام بالتسجيل الإلكتروني لطلب التوظيف لوظيفة حارس مدرس, هذه الوظيفة التي تعد من أهم الوظائف وأكثرها طلبا في المملكة العربية السعودية. ويمكن القيام بالتسجيل الإلكتروني لطلب وظيفة حارس المدرسة ولكن يجب القيام بالتحقق من وجود بعض الشروط الواجب توفرها لدي الراغب في الحصول علي الوظيفة نظراً لأهميتها بسبب الحرص الدائم علي سلامة الطلاب ومن هذه الشروط:

لابد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

ألا يقل السن عن 35 سنة للعمل داخل مدارس البنات ولا يقل عن 25 سنة لمدارس الأولاد.

النجاح في المقابلة الشخصية.

أن يكون لدية مؤهل الثانوية العامة ولا يجوز أن يكون لديه مؤهل اكبر من هذا ولا يقل عن مستوي محو الأمية.

يفضل أن يكون محل الإقامة في مدينة مكة المكرمة.

أن يكون لدية تسجيلاً في نظام “ساعد” نظام إدارة الخدمة المدنية.

ألا يكون متقاعداً من أحد الوظائف الحكومية.

أن تكون صحيفة الحالة الجنائية له خالية من أي جرائم.

اللياقة الطبية شرط أساسي للقبول.

حسن المظهر وذو شخصيه.

كيفية التسجيل الإلكتروني للحصول علي وظيفة حراسات مدارس

يمكن القيام بالتسجيل الإلكتروني للحصول علي وظيفة في وظيفة الحارس للمدارس من خلال الخطوات القليلة القادمة:

قم بالدخول إلي الصفحة الإلكترونية الرسمية إلي وزارة الخدمة العامة.

قم بالذهاب إلي تسجيل مستخدم جديد.

قم بإدخال كافة البيانات مثل رقم الهوية علي أن تكون سارية الصلاحية.

قم بإدخال تاريخ الميلاد, رقم الجوال والبريد الإلكتروني الخاص بك.

قم بتحديد النوع “ذكر أو أنثي”.

قم بالإجابة عن الأسئلة الخاصة بإمكانيات المهارات الشخصية مثل التعامل مع الحاسوب واللغات.

إدخال كافة الدورات والشهادات الحاصل عليها.

التأكيد علي الرمز.

قم بالإطلاع علي الشروط وقبولها.

قم بالضغط علي كلمة تسجيل الدخول.

ويأتي ذلك في إطار سعي الحكومة السعودية لتوفير فرص عمل للعاطلين والراغبين في الحصول علي العمل.