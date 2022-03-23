نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توزيع الفصل الدراسي الثالث 1443 وموعد إجازة نهاية العام الحالي وفقًا للتقويم الدراسي في المقال التالي
عمر شويل - جدة توزيع الفصل الدراسي الثالث 1443 من أهم الأمور التي يتم بها الكثير من الطلاب وأولياء الأمور في المملكة العربية السعودية، حيث بدأت بالفعل الدراسة في الفصل الدراسي الثالث حتى يتم إتمام المرحلة التعليمية للعام 1443 ويوجد ثلاث فصول دراسية في هذا العام، ويمتلك كل فصل مدة معينة ومقررات دراسية معينة وتم البدء في الفصل الدراسي الثالث لأول مرة في تاريخ العملية التعليمية في المملكة العربية السعودية، وقد تم وضعه حتى يتم التسجيل على الطلاب أثناء الدراسة.
بداية الفصل الثالث
وبدأ الترم الثالث يوم 17 من شهر شعبان الحالي الموافق يوم 20 من شهر مارس 2022 وزارة التعليم عدد أسابيع الفصل الدراسي الثالث، وبينت أيضاً وجود بعض الإنجازات والمهام في هذا الفصل وقد تم إلغاء العمل بالنماذج التشغيلية المعتمدة، وتم عودة الطابور الصباحي مرة أخرى وسوف يشهد هذا الفصل الكثير من التطورات الجديدة في العملية التعليمية.
توزيع الفصل الدراسي الثالث 1443
تقسيم الفصل الدراسي الثالث إلى 14 أسبوع دراسي وسوف يبدأ الأسبوع الدراسي الأول وأول يوم من الدراسة يوم 17 من شهر شعبان الحالي، وسوف يتم الاستمرار في الدراسة حتى يتم الإنتهاء من باقي الأسابيع الدراسية أما بالنسبة لعدد الأيام الدراسية فسوف يكون 63 يوم على التوالي، ويوجد بين هذه الأيام بعض الإجازات المطولة وإجازة عيد الفطر أيضاً، وتهتم وزارة التعليم بإتباع أهم الإجراءات الاحترازية الوقائية حتى يتم الحفاظ على صحة الطلاب وكل الكادر التعليمي في مختلف المدارس في المملكة العربية السعودية.
إجازة نهاية الفصل الدراسي الثالث 1443
يشهد الفصل الدراسي الثالث الكثير من الإجازات حتى يتم الترويح والتخفيف على الطلاب من الضغوطات الدراسية، والإجازات في هذا الفصل حوالي 14 يوم وتمثيلها بأربع أيام إجازة مطولة و12 يوم إجازة عيد الفطر المبارك وجاءت إجازات الفصل الدراسي الثالث على النحو التالي:
- إجازة عيد الفطر يوم 24 من الشهر التاسع الهجري عام 1443 ويوافق هذا اليوم يوم 25 من شهر أبريل عام
- تبدأ الدراسة بعد إجازة عيد الفطر يوم 7 من الشهر العاشر الهجري عام 1443 ويوافق هذا اليوم يوم 8 من شهر مايو
- إجازة نهاية الأسبوع المطولة سوف تبدأ يوم 24 من الشهر العاشر عام 1443 ويوافق هذا اليوم يوم 25 من شهر مايو
- نهاية الأسبوع المطولة فسوف تكون يوم 15 من الشهر الحادي عشر الهجري 1443 ويوافق هذا اليوم يوم 15 من شهر يونيو
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