رابط تقديم وظائف حرس الحدود نساء وظائف المديرية العامة لحرس الحدود التسجيل من 27/03/2022

أعلنت المديرية العامة لحرس الحدود، عن فتح رابط تقديم وظائف حرس الحدود نساء 1443 للعنصر النسائي من حملة الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها، جاء هذا الإعلان عبر الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشئون العسكرية، وحددت المديرية الشروط العامة للقبول في الوظائف ومواعيد فتح وغلق رابط أبشر توظيف، الخاص بالتسجيل وهو ما سنقدمه لكم متابعي موق ثقفني داخل المملكة العربية السعودية.

تهدف المديرية العامة لحرس الحدود لاستقطاب أفضل العناصر النسائية السعودية، للالتحاق بالوظائف المتاحة لديها بما يتوافق مع الضوابط التي تحددها لشغل هذه الوظائف، التي تكون عملية أختيار المقبولات لشغل الوظائف شفافة، ويتم الاختيار بها لمن ينطبق عليهم المواصفات المطلوبة، وفيما يلي ألية التسجيل الإلكتروني على الوظائف المطلوبة.

رابط تقديم وظائف حرس الحدود نساء

الدخول على رابط أبشر توظيف jobs.sa .

. تسجيل البيانات الشخصية المطلوبة.

أضغط على الوظائف المتاحة الآن.

أنقر على وظائف حرس الحدود للنساء.

قم بتسجيل استمارة التسجيل الإلكترونية الموجودة على الموقع.

أضغط الموافقة على الشروط والأحكام.

أنقر على صحة وتأكيد البيانات المسجلة وأضغط تسجيل وطباعة الطلب والاحتفاظ به.

التسجيل في وظائف حرس الحدود للنساء

كما جاء في إعلان التوظيف الجديد فأن رابط تقديم وظائف حرس الحدود نساء، سوف يفعل أمام النساء الراغبات في التسجيل بداية من، الأحد القادم 2022/03/27 الموافق 1443/08/24 من الساعة العاشرة صباحاً، وينتهي يوم الخميس القادم 2022/03/31 الموافق 1443/08/28 في العاشرة صباحاً أيضاً، وذالك وفق الضوابط والشروط التالية.

شروط تسجيل وظائف حرس الحدود للنساء