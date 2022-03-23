عاجل- أسلحة عالية الدقة.. روسيا تعلن تطورات عمليتها العسكرية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأشار كوناشينكوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء، إلى أن المروحيات العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية دمرت، خلال الضربات الليلية، 8 دبابات تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، و5 مركبات قتال وناقلات جنود مدرعة، و7 مدافع ميدانية وقذائف هاون.

ولفت إلى إصابة ترسانة (أورجيف) غرب منطقة "ريفني"، بأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى من قواعد بحرية، مؤكدا أن وحدات القوات المسلحة الروسية تواصل تدمير وحدات اللواء 54 الميكانيكى المنفصل للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث يقاتلون الآن للسيطرة على قرية "نوفوميخايلوفكا".

وتطرق إلى أن قوات مدينة دونيتسك، بعد انتهائها من تمشيط قرية "فيرخنيتوريتسكويه"، قامت بملاحقة اللواء 25 الأوكرانى وسيطرت على محطة السكك الحديدية "نفوباخموتوفكا".

وكانت القوات الأوكرانية قد حصلت على جزء كبير من ترسانة "أورجيف" التى تحوى الأسلحة والمعدات العسكرية من الدول الغربية.