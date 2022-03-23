الجيش المصري ينعى اثنين من كبار قادته السابقين

نعى الجيش المصري اثنين من كبار قادته السابقين، اللذين توفيا الأربعاء.
والراحلان هما رئيس الأركان الأسبق الفريق عبد رب النبي حافظ، وقائد الجيش الثاني الميداني الأسبق في حرب أكتوبر رئيس هيئة تدريب القوات المسلحة الأسبق الفريق فخري عبد المنعم محمد خليل.
وقالت القوات المسلحة إنها تنعي "ابنا من أبنائها وقائدا من قادة حرب أكتوبر المجيدة، الفريق عبد رب النبي حافظ، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، الذي وافته المنية صباح الأربعاء بعد مسيرة طويلة حافلة بالتضحية والفداء، لرفعة شأن وطننا الغالي مصر".
كما قالت إن خليل "وافته المنية صباح الأربعاء بعدما قدم تاريخا عسكريا مليئا بالجهد والعطاء للوطن".
وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، أنها تتقدم لأسرة الراحليْن بالعزاء.
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