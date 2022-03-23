نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى بداية العام الدراسي 1444 حسب قرارات وزارة التعليم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بالتزامن مع اقتراب نهاية العام الدراسي الجاري بدأت مرحلة بالبحث من قبل الكثيرين حول المملكة العربية السعودية عن متى بداية العام الدراسي 1444 رغبةً في التعرف على كافة التفاصيل التي تخص العام المقبل والخطة الدراسية وكل هذا سوف نوضحه خلال مقالنا هذا بالتفصيل.

متى بداية العام الدراسي 1444

وزارة التعليم السعودية لم تقوم بتحديد الموعد الخاص ببدء العام الدراسي الجديد، حيث أن الوزارة هي المسؤولة عن تحديد الموعد الخاص ببدء الدراسة من خلال التقويم الرسمي الذي يتم طرحه وتوضيح كافة مواعيد العطلات والاجازات التي توجد على مدار العام الدراسي، حيث يتم تنظيم الدراسة من خلال ذلك التقويم لذا فان الموعد الخاص ببدء العام الدراسي 1444 ما زال مجهولًا.

والجدير بالذكر أن الدراسة مازالت مستمرة في الفصل الثالث وحتى الآن لم تُحدد وزارة التعليم أي تفاصيل متعلقة بالعام الجديد القادم ولم تضع أي خطة دراسية ولم تفصح عن نظام الدراسة سيكون ثلاث فصول أم فصلين وكل تلك التفاصيل سوف تُجيب عنها الوزارة في وقت لاحق وقريب للرد على جميع استفسارات أولياء الأمور والطلاب أيضًا.

وقت الدوام في رمضان

أعلنت وزارة التعليم السعودي أن الدراسة في رمضان ستبدأ ما بين الساعة التاسعة والعاشرة صباحًا وتركت هذا الأمر لمديري المدارس حول المملكة لكي يقومون بتحديده على حسب المحافظة المتواجدة بها المدرسة، وأكدت على أن وقت الحصة لا يتجاوز 35 دقيقة فقط لكافة المراحل دون استثناء مرحلة.

اجازة نهاية العام الدراسي الحالي 1443

مع بدء الفصل الدراسي الثالث فالطلاب يترقبون نهاية العام الدراسي الحالي، حيث أن اجازة الفصل الدراسي الثالث ونهاية العام الدراسي 1443 تبدأ مع نهاية الاختبارات اليوم الموافق 30 يونيو 2022م الموافق 1 ذو الحجة، وهذا التاريخ يكون بداية الاجازة النهائية لهذا العام الدراسي حتى بدء العام الدراسي الجديد.

فبدأ بالفعل الترم الثالث الدراسي لهذا العام وسوف يحصل الطلاب خلاله على إجازتين مطولتين إلى جانب إجازة عيد الفطر والتي ستكون في يوم 24 رمضان وسوف تستمر لمدة 13 يوم وبعدها سيتم استكمال الفصل الثالث والأخير لهذا العام وبعدها سيخوض الطلاب إجازة نهاية العام والتي ستكون في 30 يونيو القادم.