الاستخبارات العراقية تلقى القبض على خلية إرهابية فى صلاح الدين

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الاستخبارات، فى بيان لها وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، أنها والتحقيقات الاتحادية فى وزارة الداخلية تواصل عملياتها الأمنية، ومن خلال ورود معلومات استخباراتية دقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على خلية إرهابية مكونة من 4 إرهابيين ضمن محافظة صلاح الدين.
وأضافت أنه خلال التحقيقات الأولية مع الإرهابيين اعترفوا بانتمائهم لداعش واشتركوا بعمليات إرهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين، فضلا عن تقديمهم الدعم اللوجستى ومايسمى الكفالات على العناصر الإرهابية، مشيرة إلى أنه تم تدوين أقوالهم ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف واتخذت بحقهم الإجراءات القانونية اللازمة.
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