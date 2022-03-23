عاجل- هل تغير الوضع؟.. زيلينسكى يوجه رسالة للبابا فرنسيس

جدة - نرمين السيد - وقال زيلينسكى ـ فى رسالة فيديو إلى شعبه بعد محادثة هاتفية جرت بينه وبين البابا فرنسيس، حسبما أفادت وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية اليوم الأربعاء ـ إنه "جاء اليوم لنقول بثقة إن العالم كله معنا، فى الصباح تحدثت مع البابا فرنسيس عن البحث عن السلام فى أوكرانيا، والفظائع التى ترتكب وهدم الممرات الإنسانية للمدن المحاصرة".

وأضاف "أعتقد أنه بإمكاننا تنظيم هذه الزيارة المهمة التى تقدم دعما كبيرا إلينا جميعا".

يذكر أن البابا صلى -فى وقت سابق- من أجل السلام فى أوكرانيا ووصف هجوم روسيا على أوكرانيا بأنه تدنيس لا مبرر له.