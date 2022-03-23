العثور على الصندوق الأسود للطائرة الصينية المنكوبة

أعلنت هيئة الطيران المدني في الصين، يوم الأربعاء، العثور على أحد الصندوقين الأسودين من الطائرة المنكوبة التابعة لشركة شرق الصين التي تحطمت وعلى متنها 132 راكبا.

وقال الناطق باسم هيئة الطيران المدني في الصين، ليو لوسونغ للصحافيين إنه تم العثور على صندوق أسود من رحلة "إم يو 5735 التابعة لشركة شرق الصين في 23 مارس".

وسقطت طائرة الركاب التابعة لشركة شرق الصين على سفح جبل جنوب البلاد حيث غمرت مياه الأمطار منطقة الحطام.

ولجأت فرق الطوارئ، يوم الاثنين، إلى استخدم الأدوات اليدوية وطائرات مسيرة وكلاب بوليسية في ظروف ممطرة لتمشيط منحدرات الغابات الكثيفة لاستعادة الصندوقين الأسودين اللذين يحتويان على بيانات الرحلة ومسجلات صوت قمرة القيادة، وكذلك أي رفات بشرية.

كما عملت أطقم الطوارئ أيضا على ضخ المياه من الحفرة التي نشأت عندما اصطدمت الطائرة بالأرض، لكن عمليات البحث توقفت في منتصف النهار بسبب الانهيارات الأرضية الصغيرة من المنحدرات.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرتها وسائل الإعلام الحكومية الصينية قطعا صغيرة من طائرة بوينغ 737-800 متناثرة فوق المنطقة.

كانت رحلة شركة طيران شرق الصين رقم 5735 تحلق على ارتفاع 29000 قدم (8840 مترا) عندما قامت بهبوط حاد وسريع في حوالي الساعة 2:20 مساء بالتوقيت المحلي، وفقا للبيانات الواردة من موقع فلايت رادار.

وهبطت الطائرة إلى 7400 قدم (2255 مترا) قبل أن تستعيد ارتفاعها لفترة وجيزة حوالي 1200 قدم (370 مترا)، ثم قامت بهبوط حاد مرة أخرى، لتتوقف عن إرسال البيانات بعد 96 ثانية من بدء بالهبوط الحاد.

ووقع الحادث بالقرب من مدينة واتشو في مقاطعة قوانغشي، أثناء تحليقها من كونمينغ في مقاطعة يونان الجنوبية الغربية إلى المركز الصناعي في قوانغتشو على طول الساحل الشرقي.

ويعد الحادث هو الأسوأ في الصين منذ أكثر من عشر سنوات. ففي أغسطس 2010، سقطت طائرة من طراز إمبرار إي آر جي 190-100 تابعة لشركة طيران هينان بعد مسافة قصيرة من المدرج في مدينة يتشون شمال شرق الصين، ما أدى إلى مقتل 44 من بين 96 راكبا كانت تقلهم الطائرة. وألقى المحققون باللوم على في الحادث على الطيار.