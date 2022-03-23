نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “registration” شرح ولينك مفعل القبول والتسجيل بوظائف وزارة الحرس الوطني 1443-2022 كل ما تريد معرفته عن موعد التقديم والشروط المطلوبة في المقال التالي
شهدت الأيام الأخيرة اعلان وزارة الحرس الوطني السعودية عن بداية فتح باب التسجيل والقبول في الخدمة العسكرية للقبول في الوظائف العسكرية المختلفة للرجال، وهي الوظائف التي يهتم بالتقديم اليها عدد كبير من المواطنين في جميع انحاء السعودية، فقد تم الإعلان عن تفاصيل التسجيل التي تتم الكترونيا من خلال موقع وزارة الحرس الوطني السعودية، كما تم الإعلان عن فتح باب التسجيل الذي يستمر لمدة خمسة ايام لاستقبال طلبات الراغبين في التسجيل، وسوف نستعرض من خلال هذا المقال رابط القبول والتسجيل بوظائف الحرس الوطني وموعد التقديم والشروط المطلوبة 1443.
موعد التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1443
وقد تم اطلاق التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1443 للرجال في السعودية بداية من يوم 20 من شهر مارس، والتي تستمر لمدة خمسة أيام يتم بها استقبال طلبات الراغبين في التقديم، وتختلف المسميات الوظيفية الخاصة بوظائف الحرس الوطني المعلنة رسميا، والتي تتطلب بعض الشروط أهمها توافر التخصصات المطلوبة، وذلك للحاصلين على البكالوريا في جميع انحاء المملكة العربية السعودية.
رابط التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1443 للرجال
وقد تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتسجيل في وظائف الحرس الوطني هذا العام في المملكة العربية السعودية 1443، ليتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
- الدخول الى موقع وزارة الحرس الوطني مباشرة.
- يتم اختيار التسجيل في وظائف الحرس الوطني.
- تحديد الوظيفة التي يرغب بها المستخدم.
- اختيار التسجيل من خلال ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح.
- ارفاق كافة المستندات والأوراق المطلوبة ومن ثم اختيار ايقونة التسجيل.
شروط التسجيل في وظائف الحرس الوطني 1443 في السعودية
وقد تم تحديد مجموعة من الضوابط والشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة الحرس الوطني للتسجيل في الوظائف المتاحة، ومن اهم هذه الشروط ما يلي.
- من الضروري ان يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يجب ان يكون من حاملي البكالوريا.
- يجب توافر الشروط الخاصة بالتخصص الخاص بالمتقدم وأن يكون متناسب مع التخصص المطلوب.
- يشترط ان يكون المتقدم حسن السيرة والسلوك الحسن.
- ان يكون المتقدم خاليا من كافة الإجراءات القانونية وقد قام بأداء الخدمة العسكرية.
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