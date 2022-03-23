“Qiyas.TRAS” هنا مواعيد اختبار التحصيلي لعام 2022-1443 qiyas.sa لينك مباشر تسجيل الاختبارات

يهتم عدد كبير من الطلاب والطالبات في جميع انحاء المملكة العربية السعودية بالتعرف على مواعيد اختبار التحصيلي للعام الجاري 1443، وذلك بالتزامن مع اعلان هيئة تقويم التعليم والتدريب التابعة لوزارة التعليم السعودية عن التفاصيل الخاصة بالمواعيد لأداء الاختبار لجميع الطلاب في المملكة العربية السعودية هذا العام، حيث تعتبر اختبارات التحصيلي واحدة من أهم الاختبارات التي تمثل أهمية كبير في تحديد ما سوف يقوم الطلاب بدراسته خلال الفترة المقبلة، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور مواعيد اختبار التحصيلي للعام 1443 ورابط تسجيل الاختبارات.

تسجيل اختبار التحصيلي 1443

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية رسميا خلال الأيام الأخيرة التفاصيل الكاملة الخاصة بتسجيل اختبار التحصيلي 1443 وكافة المواعيد الخاصة بتسجيل الطلبة والطالبات في جميع انحاء المملكة العربية السعودية، حيث يتم تسجيل الاختبار الكترونيا في المملكة العربية السعودية لجميع الطلاب عقب فتح باب التسجيل من خلال الموقع المعلن رسميا.

رابط تسجيل اختبار التحصيلي 1443 للطلاب

وقد نوهت أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن تسجيل الطلاب والطلبات في اختبار التحصيلي 1443 يكون الكترونيا من خلال اتباع الخطوات التالية.

يتم الدخول إلى موقع منصة قياس مباشرة.

مباشرة. يتم اختيار تسجيل الدخول الى الموقع من خلال ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب.

يتم اختيار الاختبار التحصيلي.

يتم تحديد ما اذا كان الامتحان الكترونيا أن ورقيا.

يتم ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح ومن ثم تحديد الموعد المناسب لأداء الاختبار.

عقب ادخال كافة البيانات المطلوبة يتم اختيار أيقونة تسجيل الطلب.

موعد تسجيل اختبار التحصيلي في السعودية 1443

وقد تم تحديد المواعيد الخاصة بإجراء اختبار التحصيلي لجميع الطلبة والطالبات في كافة انحاء المملكة العربية السعودية من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب، والتي جاءت على النحو التالي.