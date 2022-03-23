برنامج مكافآت الراجحي هو أحد الخدمات المُقدمة مجانيًا لكافة عملاء مصرف الراجحي، فهي واحدة من الخدمات التي يُمكن من خلالها الحصول على نقاط عن استعمال الخدمات المصرفية والتعاملات أيضًا، وفي حالة الشخص وصل لعدد مرتفع من النقاط، ولكي يتمكن الأشخاص من تلك النقاط سواء عن طريق الخدمات أو عن طريق المتاجر، لذا سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل التي تخص تلك الموضوع.

كم يساوي 1000 نقطة في برنامج مكافآت الراجحي

الألف نقطة في هذا البرنامج تُساوي 4 ريال سعودي، وعلى الرغم من أن النقاط في مُقابل الريال قليل ألا أن البرنامج يتسم بالعديد من المزايا التي جاءت على النحو التالي وهي:

يوفر برنامج مكافآت الراجحي جميع الاحتياجات الخاصة بالعملاء سواء من حيث الشراء وكافة التعاملات مع المصرف.

يُتيح إمكانية الاستفادة من كافة النقاط الحاصل عليها الشخص من خلال التعاملات مع المصرف ويُمكنك استبدالها بأكثر من 150 شريك في كافة أنحاء المملكة.

كم يساوي الريال السعودي من نقاط الراجحي

الريال الواحد السعودي يُساوي 250 نقطة من النقاط الخاصة بالراجحي، حيث يُمكنك تجميع النقاط شهريًا لكي تستفيد منهم سواء بالتبديل في حالة بلوغها حد مُعين، ولكي تستفيد من تلك الأمر لابد من اتباع الآتي:

يُمكنك استبدال النقاط المُجمعة عن طريق الجوال الخاص بك.

قد تتمكن من استبدالها والحصول في ذات الوقت على قسائم سواء كانت إلكترونية أو رقمية.

يُمكنك أيضًا استبدالها من قبل أحد شركاء المصرف من الذين لديهم تعامل بشكل مستمر معه.

للتبرع للهيئات الخيرية يُمكنك القيام بذلك عن طريق النقاط الخاصة بك عبر الراجحي.

في حالة عدم رغبتك في استخدامها يُمكنك تحويها للأصدقاء أو الأقارب وتصل لـ 10000 نقطة خلال 30 يوم فقط.

طريقة استبدال نقاط الراجحي بواسطة الجوال

يُمكنك أيضًا استبدال نقاط الراجحي عن طريق جوالك بشكل مباشر، ولكي تتمكن من ذلك لابد من اتباع الآتي: