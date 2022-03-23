الديوان الملكي يُقدم منحة الأراضي المجانية لأبناء المملكة، مما يدفع الكثيرين للبحث عن طريقة التقديم على منحة أرض مجانية رغبةً في الحصول عليها، ولكن لابد من توافر الشروط المُحددة من قبله فيمن يرغب في التقديم على تلك المنحة، وينبغي تقديم جميع الأسباب التي دفعتك للتقديم مثل ظروف مادية، اجتماعية وغيرها، واليوم سوف نوضح لكم المزيد من التفاصيل حول تلك المنحة.

طريقة التقديم على منحة أرض مجانية من الديوان الملكي 1443

يرغب الكثير من أبناء المملكة في التقديم للحصول على المنحة المجانية المُقدمة من قبل الديوان الملكي، ولكي تتمكن من التعرف على التقديم لابد من اتباع بعض الخطوات التي جاءت على النحو التالي:

الانتقال مباشرة إلى رابط سكني.

الضغط على خانة الدخول ثم أنقر على خانة الدخول عبر النفاذ الوطني.

أكتب رقم الهوية وكلمة المرور وباقي البيانات المطلوبة في خانتها المخصصة.

النقر على خانة التقديم ثم وافق على كافة الشروط والأحكام.

حدد نوع السكن ثم أضغط استمرار ثم أدخل البيانات ثم أنقر استكمال.

قم بإضافة البيانات الخاصة بعائلتك ثم أجب على الأسئلة الماثلة أمامك.

النقر على خانة منصة السوق الإلكتروني.

أخيرًا حدد الأراضي المناسبة لك عن طريق حجزها.

خطوات إرسال طلب منح الأراضي للديوان الملكي 1443

يرغب البعض في إرسال طلب للديوان الملكي للحصول على أرض مجانية من قبله وفقًا للمبادرة، ولكن لابد من توافر الشروط السابق ذكرها فيمن يرغب في الحصول على أرض مجانية، ولكي تتمكن من ذلك الأمر ينبغي عليك اتباع الخطوات التي جاءت على النحو التالي وهي:

أذهب مباشرة إلى رابط الديوان الملكي السعودي مباشرة.

أنقر على خانة إنشاء حساب عبر البوابة بدقة كاملة في أدخال بياناتك.

أدرج البيانات في كل خانة مخصصة ثم أنقر على خانة إرسال المعروض.

رقم وزارة الإسكان 1443

يتساءل الكثيرين حول المملكة العربية السعودية عن رقم وزارة الإسكان للتواصل والتي حددتها على النحو التالي (92003321)، حيث يُمكنك التواصل عبره للاستفسار أو تقديم شكاوى وغيرها، كما وفرت رقم دعم فني موحد وهو (199090)، كما يُمكنك أخيرًا التواصل عبر بريد الوزارة مباشرة وهو ([email protected]).