نظام نور تسجيل أول ابتدائي 1444

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عمر شويل - جدة متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1444 في نظام نور؛ حيث قسمت وزارة التعليم موعد تسجيل أول ابتدائي على 8 مراحل، وقد انتهى تسجيل الطلاب المستجدين في ثلاث مراحل بالفعل، وها نحن الآن نقترب من موعد فتح تسجيل نظام نور المرحلة الرابعة الصف الأول الابتدائي، وقد أتاحت وزارة التعليم تسجيل ولي الأمر في نظام نور، وإنشاء حساب خاص به؛ وذلك حتى يتمكن من تنفيذ العديد من الخدمات التعليمية إلكترونيا دون الحاجة للتواجد في المدرسة؛ منها نظام تسجيل أول ابتدائي، وتسجيل رياض الأطفال، ومتابعة المستوى الدراسي، فضلًا عن نقل الأبناء ومتابعة التقارير وغيرها.
تسجيل أول ابتدائي 1444
متى يفتح تسجيل أول ابتدائي 1443 من خلال نظام نور، سؤال يتزايد البحث عليه في هذه الأثناء؛ وذلك مع اقتراب موعد تسجيل المرحلة الرابعة، حيث حددت وزارة التعليم مواعيد التسجيل في نظام نور، ذلك النظام الإلكتروني الذي يضم العديد من الخدمات لكافة القائمين على العملية التعليمية، بما فيهم الطلاب والمعلمون، وأولياء الأمور، حيث يقوم ولي الأمر بإنشاء حساب في نظام نور، لكي يتمكن من تسجيل دخول نظام نور، والإطلاع على الخدمات الإلكترونية، وتسجيل أول ابتدائي ورياض الأطفال، والاستعلام عن نتائج الطلاب وغيرها.
متى يبدأ تسجيل أول ابتدائي
من المقرر أن يبدأ تسجيل أول ابتدائي 1444 في نظام نور يوم الأحد القادم الموافق 27 مارس 2022، الموافق بالتقويم الهجري 24 شعبان 1443، ويكون التسجيل من خلال تسجيل ولي الأمر في نظام نور https://noor.moe.gov.sa، والدخول إلى الحساب الشخصي، ثم يختار إضافة الأبناء، ثم يقوم بتسجيل بيانات الطالب، ويتتبع الخطوات حتى ينتهي بالضغط على خيار تسجيل.
شروط تسجيل أول ابتدائي
حددت وزارة التعليم شروط تسجيل أول ابتدائي نظام نور 1444، نذكر منها:
- أن يتجاوز عمر الطفل عند التسجيل في نظام نور خمس سنوات وتسعة أشهر.
- أن يقدم ولي الأمر ما يثبت أن الطالب قد التحق برياض الأطفال، وذلك في حالة كان عمر الطفل أقل من عمر القبول.
- تقديم شهادة الكشف الطبي لذلك.
موعد تسجيل أول ابتدائي
قسمت وزارة التعليم موعد تسجيل أول ابتدائي 1444 في نظام نور على مراحل، منهم ثلاث مراحل انتهت بالفعل، والباقي كالتالي:
- يبدأ تسجيل أول ابتدائي المرحلة الخامسة في 17 أبريل المقبل، الموافق 15 رمضان.
- تبدأ المرحلة السادسة لتسجيل الصف الأول الابتدائي في 21 أبريل، الموافق 19 رمضان.
- يكون تسجيل الطلاب المستجدين في نظام نور المرحلة السابعة في 26 مايو، الموافق 4 شوال.
- فيما يكون نظام نور تسجيل أول ابتدائي المرحلة الثامنة في 15 أغسطس الموافق 7 محرم.
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