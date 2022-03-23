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عاجل:- موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثالثة 1443 هـ من الموارد البشرية نوضحه لكم، حيث أن الكثير من الأشخاص يبحثون عن موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي، حيث يعتبر هذا النوع من الدعم مهم جدا لكثير من المواطنين خاصة الأشخاص ذوي الدخل المحدود أو الأسر الفقيرة، التي لا تجد ما يكفي لسد احتياجاتهم الأساسية وبالتالي تعد تلك المنحة وسيلة لإعانة الأسر على تحمل ظروف المعيشة، خاصة في ظل الظروف القائمة والتي يشهدها العالم أجمع، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار بصورة مبالغ بها، مما يفسر السبب وراء تزايد البحث عن موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي.
موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثالثة
من المتوقع أن يتم صرف المعاش الخاص بالضمان الاجتماعي المطور خلال أيام قليلة، حيث جرت العادة أن تقوم الوزارة بإتاحة المعاشات في بداية الشهر الميلادي، حيث عادة ما يتم الصرف على هيئة دفعات يصل عددها إلى حوالي ثلاث دفعات تقريبا، تقوم كل دفعة بصرف المعاش الخاص بها بمجرد حصول الدفعة التي تسبقها، حيث يأخذ الأمر عدة أيام قليلة بعدها يمكن لأصحاب المعاشات التوجه إلى المناطق المعنية، والتي يتم القبض من خلالها للحصول على المنحة الخاصة بهم في الموعد المقرر، ويختلف الموعد حسب الدفعة التي يتم حصولها على الضمان ومقدار الدعم المقدم لهم من قبل الحكومة.
كيفية التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور
يمكن معرفة موعد صرف معاشات الضمان الاجتماعي المطور من خلال التسجيل عبر المنصة، حيث يتم من خلالها معرفة مواعيد الصرف بالإضافة إلى مدى أحقية الفرد للحصول على معاش الضمان الاجتماعي، وتتمثل تلك الخطوات في الآتي:
- بداية يتم النقر على الرابط التالي 000 للوصول إلى الموقع الرسمي لمنصة الدعم والحماية.
- يتم تسجيل الدخول من خلال النقر على زر “طلباتي” الموجود أمامك على الشاشة، ثم الضغط على “نتائج أهلية معاش الضمان الاجتماعي”.
- يطلب الموقع “الرقم الخاص بالطلب” أو تسجيل الرقم الخاص بالسجل المدني لذا يجب تسجيله ثم التأكد من صحته.
- يلزم كتابة كافة البيانات المطلوبة ثم النقر على زر “الاستعلام”، يظهر أمامك على الشاشة كافة التفاصيل الخاصة بظهور نتائج الأهلية لمعاش الضمان الاجتماعي.
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