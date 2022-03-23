عاجل- إصابة هيلارى كلينتون بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت هيلارى كلينتون: "أعانى من أعراض نزلة برد خفيفة ولكنى أشعر أننى بخير"، مضيفة "أنا ممتنة أكثر من أى وقت مضى لأن لقاحات الحماية يمكن أن توفرها ضد الأمراض الخطيرة، من فضلك احصل على التطعيم والتعزيز إذا لم تكن قد قمت بذلك بالفعل".
جاء إعلان كلينتون بعد ساعات من إعلان السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكى، عن اختبارها الإيجابى لـ COVID-19.
جدير بالذكر أن كلينتون وبساكى هما الأحدث فى سلسلة من الديمقراطيين البارزين الذين أصيبوا مؤخرًا بالفيروس، وانضموا إلى قائمة تضم أيضًا الرجل الثانى دوج إمهوف زوج كامالا هاريس نائبة بايدن.
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