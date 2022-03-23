البرلمان البحرينى: نتطلع لتعزيز العلاقات الثنائية مع الهند

جدة - نرمين السيد - أكد وفد الشعبة البرلمانية البحرينى المشارك فى أعمال الجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلمانى الدولى المنعقد بإندونيسيا، أن البحرين تربطها علاقات تاريخية راسخة ومتجذرة مع الهند.





وأوضح الوفد البحرينى أن العلاقات أثمرت تعاونا وثيقا وتنسيقا متميزا فى العديد من المجالات التى حققت نموا وتطورا مشهودا، معربا عن التطلع إلى مزيد من العلاقات الثنائية، بما يرسخ العمل البرلمانى المشترك، منوهين إلى ضرورة تفعيل لجنة الصداقة البرلمانية بين البلدين وتبادل الزيارات، بما يحقق مزيدا من المصالح المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء الوفد البحرينى وفدا من البرلمان الهندى، على هامش أعمال الجمعية فى جزيرة بالى بجمهورية إندونيسيا.

وأشار الوفد البحرينى وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأربعاء، إلى أن الروابط المشتركة، والعلاقات المتنامية بين مملكة البحرين والهند، تجسد حرصا كبيرا من قيادتى البلدين لتعميق التعاون الاقتصادى والاستثمارى، والتبادل التجارى، وتبادل الخبرات فى مختلف المجالات.

بدوره، أشاد وفد البرلمان الهندى بالعلاقات بين البلدين ومستوى التطور والنمو والتعاون الثنائى المشترك، مؤكدا أن العلاقات الوطيدة بين الهند والبحرين تشكل نموذجا لعلاقات تاريخية عريقة وممتدة لعقود طويلة، منوها بالحضور المتميز للشعبة البرلمانية لمملكة البحرين فى مختلف المحافل والمؤتمرات البرلمانية الدولية.