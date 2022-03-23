عاجل- عزل كامل.. لافروف يتحدث عن تغيير النظام العالمى

جدة - نرمين السيد - وأضاف لافروف خلال كلمة له بمعهد "موسكو الحكومى للعلاقات الدولية"، أن هناك دولا تريد تغيير النظام العالمى لتحقيق مصالحها، مؤكدا أنه يتم الآن العمل على تقويض روسيا وعزلها بشكل تام.

وفيما يخص الاتفاقات السابقة، قال لافروف، إنه تم تجاهل مطالب روسيا المتكررة بالالتزام بالاتفاقات الموقعة مسبقا، مضيفا أن حلف الناتو يتوسع شرقا وهذا تهديد لأمننا، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية.