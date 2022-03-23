عاجل- رسالة من الأمم المتحدة بشأن العنف ضد النساء

جدة - نرمين السيد - دعا الأمين العام للأمم المتحدة "أنطونيو جوتيريش"، إلى إنهاء العنف ضد النساء فى العالم والعيش فى أمان وكرامة وحرية، مشيراً إلى أن كل 11 دقيقة، تُقتل امرأة على يد شريكها أو أحد أفراد أسرتها، غالبا فى منزلها، ولذلك يجب أن تكون أكثر أمنا.





أكد "جوتيريش" ، فى رسالة بالفيديو خلال فعالية على هامش المؤتمر السنوى حول وضع المرأة، بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أهمية المساعدة فى القضاء على العنف القائم على النوع الاجتماعى، مؤكدا أن العنف ضد النساء والفتيات قد يكون "أطول جائحة فتكا فى العالم، حيث تعرضت واحدة من كل ثلاث نساء فى جميع أنحاء العالم للعنف بشكل مباشر".

واعتبر الأمين العام للأمم المتحدة ، أن تغيير "قلوب وعقول الرجال والفتيان" هو الخطوة الأولى، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة تعمل مع الحكومات والمشرّعين لتعزيز القوانين واللوائح التى توفر حماية أفضل للنساء والفتيات.

ودعا كل دولة عضو بمجموعة الأصدقاء من أجل القضاء على العنف ضد النساء والفتيات، إلى وضع خطة طوارئ لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعى والاستجابة له.. واصفا المؤتمر السنوى حول وضع المرأة، بأنه "فرصة" لكل مشارك لبدء تنفيذ الخطط المتعلقة بالحياة؛ التنسيق من خلال الاستفادة من خبرة الأمم المتحدة.

واختتم الأمين العام قائلا: "دعونا نعمل معا لضمان أن تعيش كل امرأة وفتاة حياتها خالية من العنف، مع السلامة والكرامة والحرية التى تستحقها".