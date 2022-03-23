الكلالدة يتوقع استمرار عملية الفرز عدة ساعات

دوت الخليج :- قال رئيس مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الدكتور خالد الكلالدة إنه ما يزال هنالك عديد الأشخاص داخل حرم مراكز الاقتراع، مشيرا إلى أن التصويت مستمر في بعض المراكز.

وفي مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أوضح الكلالدة أن عملية فرز أصوات المقترعين في انتخابات مجالس المحافظات والبلديات وأمانة عمّان، ستكون على ثلاثة مراحل رئاسة بلدية ثم أعضاء مجالس محلية ثم أعضاء البلدية.

وبين أنه عند فتح صندوق الفرز لا يستطيع اي شخص من الخروج او الدخول لغرفة الاقتراع والفرز، وعند الانتهاء من الفرز لا يلعن رئيس المركز الأعداد بل بالأسماء، متوقعا أن تستمر عملية الفرز عدة ساعات.

وقال: للمترشحين مدة شهر للطعن بالنتائج بعد نشرها في الجريدة الرسمية في هذه الفترة يتم الاحتفاظ بها في أماكن مخصصة.