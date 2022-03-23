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الأورق المطلوبة لحجز موعد في الأحوال لأضافه مولود إلكترونيا واهم الشروط المطلوبة لتغيير الاسم في الأحوال المدنية للأطفال والمستندات المطلوبة حيث تقدم وزاره الداخلية بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات الإلكترونية لتوفير الجهد والوقت علي المواطنين والمقيمين. الأورق المطلوبة لحجز موعد في الأحوال لأضافه مولود صورة من البطاقة الشخصية للأب والأم.

يجب توفير اثنان صوره الأم والطفل كما يجب تقديم جواز السفر الخاص بالطفل المولود والأم مع صورة منهم.

تقديم صوره واصل من شهادة الميلاد الكمبيوتر الخاصة بالطفل.

تقديم صورة من وثيقة سفر الخروج من المملكة في حال ولاده الطفل في المملكة العربية السعودية.

صورة خاصة ببيانات تأشيرة الأم ولابد أن تكون على كفالة الأب.

تقديم صورة الصفحة الشخصية والتي تتعلق بالأم والأب ويمكن الحصول عليها من موقع ابشر. اهم الشروط لتغيير الاسم في الأحوال المدنية علي كل من الأب والأم الالتزام بجميع الشروط التي أشارت إليها هيئة الأحوال المدنية واتباع كافة الخطوات حتى يتم تغير الاسم.

يتم احضار استمارة تغيير الاسم وكتابة جميع البيانات المطلوبة ويتم تسجيل الاسم باللغة العربية وبخط واضح داخل الطلب.

يجب ذهاب كل من الأب والأم إلى هيئة الأحوال المدنية مع احضار الهوية الشخصية ووثيقة الزواج وتقديم صورة من الهوية الوطنية وعقد الزواج.

لابد من تقديم شهادة الميلاد الرسمية للطفل وحضور الأب أو العم بشرط وجود توكيل في حالة عدم تواجد الأب داخل الدولة.

لابد من معرفه سبب تغير الاسم في الطلب والتأكد من عدم تسجيل طفل حديث الولادة أو متوفي ولابد من وجود مستند يثبت موافقة الأب والأم على تغيير اسم الطفل.

ثم يتم الذهاب بعد ذالك إلى الأحوال المدنية الموجود في محل إقامتهم والهيئات الرسمية لتغير الاسم.

يتم استلام إيصال لتغير الاسم مع تحديد موعد للذهاب إلى الهيئة واستخراج مستند رسمي لشهادة الميلاد مسجل بها الاسم الجديد.

يجب الذهاب إلى هيئة الأحوال المدنية لمراجعة الاسم والتأكد من تغييره.

إذا كان الشخص الذي يرغب في تغير الاسم من الطلاب يقوم السجل المدني بتغيير الاسم في أوراق التجنيد. عمر شويل - جدة اهم الأورق المطلوبة لحجز موعد في الأحوال لأضافه مولود والشروط لتغيير الاسم

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