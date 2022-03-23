نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعرف موعد صرف منحة البطالة الجزائر 2022 التسجيل في منحة البطالة الجزائر عبر anem.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح موعد صرف منحة البطالة الجزائر 2022، من أهم كلمات البحث حالياً مع إعلان عبد المجيد تبون رئيس الجزائر، عن إقرار منحة للعاطلين عن العمل وتحديد موعد صرفها رسمياً، وجاء ذلك خلال لقاء الرئيس بعدد من ممثلي الصحف الوطنية لعرض أهم القرارات التي تخص المواطن الجزائري، وقد تم تخصيص رابط التسجيل في منحة البطالة والذي أطلقته وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، لتسجيل بيانات الشباب الراغبين في الحصول على قيمة المنحة، وحرصاً من موقعنا “ثقفني” في متابعة أهم الموضوعات والأخبار التي تهم المواطن بمختلف الدول، فإننا نعرض عليكم تفاصيل الموضوع من مصادره الرسمية.

موعد صرف منحة البطالة الجزائر 2022

أعلن الرئيس الجزائري عبد الحميد تبون عدة قرارات خلال لقاءه مع مندوبي الصحف الوطنية، جاء من أهمها توقيت صرف منحة البطالة التي تم إقرارها في موازنة 2022، ليكون في شهر مارس 2022، لمن يتطبق عليهم الشروط ممن قاموا بالتسجيل إلكترونياً على الرابط الموضح بعاليه، أو بالتقديم من خلال أحد فروع ومكاتب البطالة المنتشرة بمختلف مناطق الجزائر.

رابط التسجيل على منحة البطالة

الدخول على الموقع الإلكتروني “cnac.dz“.

أو الدخول المباشر على “anem.dz“.

الدخول على المنصة الرقمية “minha.anem.dz“.

تسجيل بيانات المتقدم كاملة وصحيحة.

موعد صرف الدفعة الأولي من منحة البطالة

وفي متابعة لأخر أخبار منحة البطالة الجزائر 2022، فقد أكد وزير العمل على أنه بلغ عدد المسجلين على المنصة الرقمية للمنحة، نحو مليون و80 ألف عاطل عن العمل وبلغت نسبة الحاصلين على مواعيد تقديم الملفات نحو 92%، على أنه سيبدأ صرف الدفعة الأولي من المنحة لعدد 580 ألف متعطل يوم الإثنين الموافق 28/3/2022، على أن يتم اعتماد يوم 28 من كل شهر ميلادي موعداً لصرف المنحة.

موعد التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022

يبدأ الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل في استقبال طلبات الحصول على المنحة، بدايةً من الجمعة الموافق 25 فبراير 2022، بشرط أن يكون المتقدم مسجل على وكالة أنام ولم يشترط مؤهل معين للحصول على المنحة، حيث مسموح لحاملي الشهادات وغير حاملي الشهادات العاطلين التقديم على المنحة، ويشترط أن يكون عمر المتقدم يتراوح بين 19-40 عام.

أهم قرارات الرئيس الجزائري 2022

تعليق الضرائب المفروضة على السلع الأساسية. وقف العمل بضريبة رقم الأعمال على الخبازين. تخصيص إعانات للشباب العاطلين عن العمل. التغطية الصحية للشباب العاطل بدون عمل.

منحة البطالة الجزائر 2022

تحتل منحة البطالة بالجزائر مكانة متميزة، حيث أن دولة الجزائر هي أول دولة بعد أوروبا قامت بإقرار هذه الإعانة للشباب.

لتكون بمثابة صون لكرامة الشباب العاطل عن العمل، وقد وصلت نسبة البطالة في الجزائر حتي أواخر 2021 نحو 15%.

ووصل الحد الأدنى للأجور إلى 20 ألف دينار جزائري، وكان لرفع الأسعار عالمياً تأثر سلبي على المواطن الجزائري.

فكان الخيار من الدولة للعمل على الوقوف بجانب المواطن ورفع العبء عنه.

وقد كان لتقلبات أسعار النفط عالمياً تأثير مباشر على الجزائريين.

نظراً لكون الجزائر هي رابع الدول الأفريقية التي تعتمد على العائدات النفطية وإيراداتها.

التسجيل على منحة البطالة الجزائر

يبدأ تلقي طلبات الحصول على منحة البطالة المقرر صرفها في الأول من مارس القادم من خلال الوكالة الوطنية للتشغيل.

عبر موقعها الإلكتروني بدايةً من 25 فبراير الجاري، مع ضرورة أن يكون المتقدم من المسجلين على الموقع.

وسوف يستمر صرف المنحة حتي حصول الشخص على عمل بأي من الجهات، وتؤكد وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.

على أنه سيتم عمل بحث للحالات المتقدمة من العاطلين والتأكد من صحة البيانات المسجلة لضمان حصول المستحقين على المنحة.

الصندوق الوطني للتأمين على البطالة

تم إنشاؤه عام 1994 كمؤسسة عمومية للضمان الاجتماعي، وهي تابعة لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وتهتم بتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن الإصلاح الاقتصادي وزيادة الأسعار، وذلك بتقديم تعويضات للبطالة ومنحة البطالة للشباب العاطل عن العمل.