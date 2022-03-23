نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الدراسة في رمضان” وزارة التعليم السعودية مواعيد الدوام الجديدة النظام المرن moe.gov.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتابع مع حضراتكم آخر الأخبار المتعلقة بالدراسة في رمضان، حيث يبحث الجميع في جميع أنحاء المملكة من مواطنين سعوديين ومقيمين عن وقت الدوام في رمضان للمدارس، وهذا خاصة مع اقتراب شهر الصوم والبركات الذي أصبح يفصلنا عنه أيام قليلة ومعدودة، حيث ستستمر الدراسة هذا العام في رمضان لجميع المراحل، وهذا لأول مرة في المملكة منذ حوالي 15 سنة، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين لتتعرفوا على كافة التفاصيل الخاصة بالدوام المدرسي في رمضان، والذي أعلنت عنه الوزارة باسم “النظام المرن”، فتابعوا معنا أعزائنا المتابعين.

الدراسة في رمضان

ويبحث المئات بل الآلاف من الأشخاص يوميا عن مواعيد الدراسة في رمضان، وهذا من قبل أولياء الأمور، حيث إننا تعودنا على مدار السنوات الأخيرة أن وزارة التعليم تعمل دائما على تقليل أيام الدوام في شهر رمضان المبارك أو جعله اجازة، وهذا لإعطاء الوقت للجميع للعبادات.

حيث إن دخول شهر رمضان هذا العام تزامنا مع بداية الفصل الدراسي الثالث جعل الوزارة تخطط بشكل أفضل لاستمرار الدراسة بشكل يتيح راحة أكبر للطلاب وأولياء الأمور كذلك، ولهذا أعلنت وزارة التعليم السعودية عن النظام المرن، وهو ما سنتعرف عليه معكم.

وقد تابعنا معكم اخبار المساعدة المقطوعة 1443، فتابع معنا.

النظام المرن

وقد قامت وزارة التعليم السعودية باعتماد النظام المرن الجديد، والذي سيتيح مرونة أكبر في تحديد أوقات الدوام بما لا يتعارض مع أوقات الدوام الخاصة بالوالدين في شهر رمضان، وهذا النظام كالآتي:

وقت الدوام في رمضان للمدارس

حيث جاء في قرار وزارة التعليم السعودية عن الدوام المرن العديد من القرارات، وملخصها الآتي:

#وزارة_التعليم تعتمد مواعيد الدراسة في شهر #رمضان المبارك لعام 1443هـ.https://t.co/QNhPds0Hna#واس_عام pic.twitter.com/l5UkZLcuPs — واس العام (@SPAregions) #وزارة_التعليم تعتمد مواعيد الدراسة في شهر #رمضان المبارك لعام 1443هـ.https://t.co/QNhPds0Hna#واس_عام pic.twitter.com/l5UkZLcuPs — واس العام (@SPAregions) March 22, 2022

موعد بدء دوام المدرسة يحدده مدير تعليم المنطقة بالتنسيق مع الجهات المختصة في تلك المنطقة.

يبدأ دوام المدرسة في الفترة بين الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة العاشرة صباحا وهذا حسب ما يحدده مدير التعليم، وهذا عوضا عن الساعة السابعة صباحا.

تم تقليص وقت الحصة الدراسة في شهر رمضان مبارك من 45 دقيقة إلى 35 دقيقة.

ينتهي اليوم الدراسي في وقت مختلف من مرحلة لأخرى وهذا حسب عدد الحصص والمواد الموجودة باليوم الدراسي.

ويمكنكم التأكد من التقويم الدراسي، وهذا عبر موقع وزارة التعليم الرسمي moe.gov.sa.

الدوام في رمضان 1443

وقد ذكرنا لكم المواعيد الخاصة بالدوام في رمضان، وقد ذكرت الوزارة عن موعد بدء اجازة عيد الفطر المبارك، وهي التي ستكون كبيرة، حيث إن الاجازة ستبدأ بيوم: