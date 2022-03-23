نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تسجيل الاختبار التحصيلي بنين 27/03/2022 عبر رابط مركز قياس services.qiyas.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، عن موعد فتح رابط تسجيل الاختبار التحصيلي بنين للعام الدراسي 1443، جاء ذالك عبر الحساب الرسمي للهيئة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذالك وفق روزنامة الاختبارات المعتمدة من وزارة التعليم السعودية وهيئة تقويم التعليم والتدريب، ونحن من خلال هذا المقال عبر موقعكم “ثقفني” سنقدم لكم ألية التسجيل الإلكتروني، عبر رابط موقع قياس والرسوم المقررة للتسجيل وكافة التفاصيل .

وضعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، بعض الضوابط والشروط العامة لحضور الاختبارات التحصيلية القادمة، من خلال الموقع الإلكتروني لها حيث شددت على أنه لن يدخل الاختبارات إلي المحصنين بجرعتي تحصين، وأن تكون الحالة الصحية في تطبيق توكلنا محصن كامل، وحددت أن التحصين الكامل لا يتم إلا بالجرعة التنشيطية، وتعتبر شرط لاستمرار حالة محصن عبر التطبيق للطلاب الحاصلين على الجرعة الثانية منذ 8 أشهر فأكثر، وفيما يلي طريقة التسجيل الإلكتروني للاختبار.

رابط تسجيل الاختبار التحصيلي بنين 1443

الدخول على رابط المركز الوطني للقياس services.qiyas.sa .

. النقر على تسجيل الدخول ثم تسجيل رقم السجل المدني وكلمة المرور.

ثم مربع أنا لست روبوت ثم تسجيل دخول مرة أخرى.

تحديد الاختبار التحصيلي بنين 1443 وثم التالي.

البدء في عملية التسجيل في الاختبار التحصيلي.

رسوم تسجيل الاختبار التحصيلي

كما هو معروف فأن التسجيل الإلكتروني للاختباز التحصيلي قد وضعت له الهيئة رسوم محددة، يتم دفعها إلكترونياً وحددت الهيئة “150 ريال للتسجيل الإلكتروني، 100 ريال للتسجيل في الاختبار للفترة الأولى، 150 للفترة الثانية” وحددت ألية الدفع من خلال الدخول على موقع البنك، وقم بتحديد دفع فاتورة جديدة، م حدد أختبار قياس وسجل رقم الفاتورة، ثم قم بالدفع الإلكتروني لتتم عملية تسديد المقابل المادي المحدد للاختبار بنجاح.

موعد تسجيل الاختبار التحصيلي بنين

وفق المواعيد المحددة لعملية التسجيل الإلكتروني للاختبار فأن موعد التسجيل الإلكتروني كما يلي.