نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منحة البطالة الجزائر 2022 وزارة العمل موعد صرف الدفعة الأولي رابط minha.anem.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعتبر التسجيل في منحة البطالة الجزائر للحصول على مبلغ 13 دينار جزائري حتي الحصول على عمل، من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة الآن والتي يهتم بمتابعة أخبارها المواطنين الجزائريين، فقد أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قراراً برفع قيمة منحة العاطلين الحاصلين على شهادات، ضمن خطة الدولة والحكومة لرفع العبء عن كاهل المواطن الجزائري والحفاظ على كرامة الشباب، بعد المعاناة التي يمر بها الكثيرون من المواطنين بسبب تداعيات فيروس كورونا، وعدم توافر وظائف للعديد من الخريجين بمختلف المجالات، حيث قرر أن تكون قيمة منحة البطالة 13000 دينار كحد أدني وقد تصل لمبلغ 15 ألف دينار جزائري، يحصل عليها المستحق حتي الحصول على عمل، وقد حددت وزارة العمل والتشغيل والتضامن الاجتماعي الطرق التي يستطيع من خلالها المواطن الحصول على منحة العاطلين، وخلال السطور التالية نوضح تفاصيل ملف منحة البطالة 2022.

موعد صرف أول دفعة من المنحة

أعلن يوسف شرفه وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالجزائر.

على أنه سيبدأ صرف أولي دفعات منحة البطالة يوم الإثنين الموافق 28/3/2022.

بحيث يتم الصرف لعدد 580 من العاطلين عن العمل على أن يستمر الصرف بصفة شهرية كل يوم 28 من كل شهر ميلادي.

هذا وقد صرح الوزير بأن عدد المسجلين على المنصة الرقمية مليون و80 ألف عاطل.

وقد حصل نحو 92% من المتقدمين على المنحة على موعد لإيداع الملفات.

رابط التسجيل على منحة البطالة 13000 دينار

الدخول على الموقع الإلكتروني للصندوق الوطني للتأمين على البطالة “cnac.dz“.

أو الدخول المباشر على “anem.dz“.

تسجيل بيانات المتقدم على منحة العاطلين.

طرق الحصول على منحة البطالة الجزائر 2022

من خلال التسجيل على الموقع السابق ذكره.

أو تقديم ملف إحداث نشاط بأحد فروع أو مكاتب تأمين البطالة.

كذالك من خلال تطبيق win ensedjel وتحديد الفرع الإقليمي التابع له المستفيد لاستلام الملف.

رابط المنصة الرقمية minha.anem.dz

مع بدء عمليات التسجيل في منحة البطالة التي أقرتها الجزائر 2022، يبحث العاطلين عن الرابط المخصص للتسجيل.

ونحن نوفر لكم الرابط المباشر للمنصة الرقمية التي أطلقتها وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، حيث يدخل المتقدم على المنحة من خلال رابط “minha.anem.dz” ويبدأ في تسجيل البيانات، على أن يكون مسجلاً في الأساس على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل حتي يتم الاستفادة من المنحة.

موعد صرف قيمة المنحة

أعلن الرئيس الجزائري عبد الحميد تبون، عن تحديد موعد صرف منحة البطالة بأن يكون بدايةً من مارس 2022.

بحيث يكون موعد الصرف يوم 28 من كل شهر ميلادي، وتكون قيمتها 13 ألف دينار جزائري أي ما يعادل 82 يورو.

وذلك ضمن محاولات الدولة في حصر الآثار السلبية لتقلبات الأسعار، وتأثير ذلك على المواطن الجزائري بمختلف فئاته.

وأكد أحد أعضاء مجلس الأمة الجزائري “عبد الوهاب بن زعيم” أن آلية صرف منحة البطالة سوف تخضع لإجراءات صارمة.

بحيث لن يحصل عليها غير المستحقين فعلياً، ويكون من المسجلين على الموقع الإلكتروني للوكالة الوطنية للتشغيل.

على أنه سيستمر العمل بها حتي حصول المستفيد على عمل.

موعد بدء التسجيل ونهايته

يبدأ التسجيل على منحة البطالة 2022 بالجزائر من يوم الجمعة الموافق 25/2/2022، ولا يوجد موعد لإغلاق التسجيل مع استمرار الحصول على قيمة المنحة حتي حصول المتعطل على عمل، حيث أكد وزير العمل يوسف شرفه على أن المنحة يحصل عليها ذوي الشهادات والغير حاصلين على شهادات أيضاً، على أن يتراوح العمر بدايةً من 19 حتي 40 عام من البطالين ويجب أن يكون المستفيد مسجل في وكالة أنام.

إجمالي قيمة المنحة

أكد عبد العزيز فايز المسئول عن الموازنة العامة بوزارة المالية الجزائرية، على أنه تم تخصيص مبلغ 142 مليار دينار جزائري لمنحة البطالة، حيث وصلت نسبة البطالة في الجزائر نحو 11,5%، وجاري تجهيز اللائحة التي يتم من خلالها تقسيم المنحة بعد موافقة الرئيس عليها، هذا وسيتم تقسمها على ثلاث مناطق وهي ولايات الشمال والصحراء، ولايات الهضاب العليا، المناطق الصحراوية التي سيكون لها النصيب الأكبر من المنحة.

شروط الحصول على منحة العاطلين 800 دينار الجزائر 2022

أن يكون المتقدم جزائري الجنسية. يكون عمر المتقدم لا يقل عن 30 عاماً ولا يزيد عن 50 عاماً. لابد أن يكون مسجلاً في الوكالة الوطنية للتشغيل كطالب عمل. أن يكون لدية مؤهلاً مهنياً. لا يكون لدية نشاط خاص أو يعمل موظفاً.

ملف منحة البطالة الجزائر

تحرص الدولة والحكومة في الجزائرية على بحث وحل المشاكل التي تواجه المواطن الجزائري، وعلى رأس هذه المشاكل مشكلة البطالة التي بلغت نحو 11.5% مما يدق ناقوس الخطر، بزيادة أعداد العاطلين الذين ليس لديهم دخل وقد يتم التلاعب بهم في قضايا تضر البلاد، لذلك حرصت الدولة بقيادة الرئيس تبون على مناصرة هذه الفئة ومحاولة رفع مستوي معيشتهم بتقديم هذه المنحة بل رفع قيمتها.

وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي

تعمل وزارة العمل الجزائرية على توفير فرص العمل للشباب وفتح أسواق لمختلف التخصصات، وكذالك الاشتراك في الضمان الاجتماعي لضمان الحصول على معاش، فهي من أهم الوزارات التابعة للحكومة الجزائرية، التي تختص بمعالجة مشكلة البطالة بمختلف الطرق.

الوكالة الوطنية للتشغيل

تحتل الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر مكانة متميزة، فهي المختصة بتنظيم سوق العمل مع تطوير وتوفير اليد العاملة.

وتعمل على التأكد من توفير فرصة عمل لكل الراغبين في الالتحاق بالعمل بمختلف المجالات وإعطاء الرقم الأخضر “3005”.

وقد اشترطت وزارة العمل والتشغيل للحصول على المنحة أن يتم التسجيل على الوكالة الوطنية للتشغيل.