نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر مارس عام 2022 ومعرفة حالات إيقاف الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة ينتظر الكثير زيادة راتب التقاعد في المملكة العربية السعودية، بعدما تداولت الأخبار حول زيادة الرواتب، وقد تم تحديد موعد ثابت لكل شهر في صرف الرواتب لكل من رواتب التقاعد العسكري والمدني، وهو يكون في 24 من كل شهر ما إذا تزامن هذا التاريخ عطلة رسمية فإنه يتم تقديم أو تأخير موعد صرف الرواتب.

زيادة راتب التقاعد داخل المملكة العربية السعودية

تداولت الأخبار بأنه سوف يكون هناك زيادة في رواتب التقاعد، وهذه الرواتب عبارة عن مستحقات مالية يحصل عليها المواطن المدني والمواطن العسكري بعد التقاعد، وبعد انتهاء مدة خدمته، ويكون راتب التقاعد إما للتقاعد المبكر أو وصول المواطن لسن التقاعد، إلا أنه يختلف الراتب على حسب الرتبة والظروف كالآتي: –

الدرجة التي قد حصل عليها المواطن.

القيمة الأساسية من مرتب المواطن.

المدة التي قد قضاها المواطن في العمل.

المستوى الذي قد وصل إليه المواطن في العمل.

الوقت الذي قد أنضم إليه المواطن للتأمينات الاجتماعية.

الحالات التي يتم إيقاف صرف راتب التقاعد

هناك بعض الحالات المستثناة من إيقاف راتب التقاعد لها وهي:

في حالة وفاة المواطن المستفيد.

في حالة زواج المواطن المستفيد.

في حالة شفاء المواطن المستفيد من حالة العجز الكلي.

في حالة وصول أبناء المواطن المستفيد إلى سن 26.

في حالة التحاق المواطن المستفيد بالعمل في الوظائف الحكومية.

ما هو موعد صرف راتب التقاعد

راتب التقاعد هو مصدر أساسي لحياة المواطن بعد تقاعده، ليتمكن من عيش حياة كريمة بعدما وصل إلى سن التقاعد، من أجل توفير احتياجاته اليومية والأساسية في الحياة، فإنه أصبح بلا عمل وبلا دخل، فيكون راتب التقاعد بمثابة مساعدة له، ولذلك يرغب الكثير من المواطنين في زيادة الرواتب من أجل تلبية جميع احتياجتهم فإن الراتب كثيرًا لا يكفي لتلبية جميع الاحتياجات المالية.

سيتم صرف راتب التقاعد في يوم 24 من شهر مارس وهو الموافق يوم الخميس القادم والموافق 21 من شهر شعبان لسنة 1443 هـ، ولم تعلن وزارة التضامن الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية عن زيادة الرواتب للمتقاعدين إلى الآن ولا يوجد أي معلومات حول زيادة راتب التقاعد سواء للتقاعد المبكر أو وصول المواطن لسن التقاعد.