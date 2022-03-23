الصين تصدر بيانا مهما بشأن طائرة الركاب المحطمة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للطيران المدنى، أنه لم يتم العثور على ناجين حتى الآن بعد تحطم طائرة ركاب على متنها 132 شخصا فى منطقة قوانجشى ذاتية الحكم بجنوبى الصين يوم الاثنين الماضى.





ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا اليوم، عن رئيس مكتب سلامة الطيران بالهيئة تشو تاو قوله إن طائرة بوينج 737 التابعة لشركة شرق الصين المحدودة للخطوط الجوية، أقلعت من كونمينج وكانت متجهة إلى قوانجتشو، حافظت على ارتفاع 8900 متر عند دخولها منطقة مراقبة الحركة الجوية لقوانجتشو فى الساعة 2:17 بعد ظهر يوم الاثنين، ولكنه اكتُشف أنها سقطت بشكل حاد فى الساعة 2:20 بعد الظهر.

وأضاف "قام مراقبو الحركة الجوية بإجراء اتصالات متكررة مع الطاقم، لكنهم لم يتلقوا أى رد، وفقدت الطائرة إشارة الرادار الخاصة بها فى الساعة 2:23 بعد الظهر، وتم العثور عليها محطمةً فى وقت لاحق فى محافظة تنجشيان فى مدينة ووتشو".

وأوضح تشو أنه لم يكن هناك أى أجانب على متن الرحلة (إم يو5735)، مشيرا إلى أن 132 شخصا كانوا على متن الطائرة هم 123 راكبا وتسعة من أفراد الطاقم.

وأكد أنه بناء على المعلومات المعروفة، ليس لدى السلطات حتى الآن دليل واضح على سبب تحطم طائرة الركاب، كما أن التحقيقات صعبة للغاية لأن الطائرة تحطمت بشدة.

ولفت تشو إلى أن فريق التحقيق يجرى تحقيقا كاملا وفقا للإجراءات حاليا، حيث يستكشف رجال الإنقاذ موقع التحطم ويبذلون قصارى جهدهم لتحديد موقع الصندوقين الأسودين، موضحا أن الفريق يحقق أيضا بشكل شامل فى جوانب أخرى من الحادث، بما فى ذلك الرحلة والصيانة ومراقبة الحركة الجوية والأرصاد الجوية وتصميم الطائرة وتصنيعها.

من جانبه، قال سون شى ينغ، رئيس فرع يوننان لشركة شرق الصين المحدودة للخطوط الجوية، إنه تم الاتصال بأسر جميع الركاب البالغ عددهم 123 راكبا فى غضون 24 ساعة بعد الحادث، مؤكدا نضمام أكثر من 2000 شخص إلى عملية الإنقاذ فى الموقع.

بدوره، قال تشو شياو دونج، أحد رجال الإنقاذ فى مركز الإنقاذ بطائرات بدون طيار فى قوانغتشو، إن تحطم الطائرة فى غابة جبلية يعقد البحث عن الصندوقين الأسودين، وعلينا الاعتماد بشكل أساسى على الطائرات بدون طيار وطاقم الإنقاذ.

وقد دعت الهيئة الوطنية الصينية للطيران المدنى إلى فحص المخاطر الخفية لتعزيز سلامة الطيران المدنى، مؤكدةً أنه يتعين اتخاذ إجراءات ملموسة لتعزيز التحقيق فى المخاطر الخفية المتعلقة بصيانة الطائرات وظروف الطيران الجوية ومؤهلات الأفراد والمهارات التشغيلية.

وقالت شركة بوينج الصين أمس الثلاثاء، إنها تتعاون مع شركة شرق الصين المحدودة للخطوط الجوية، وإن خبراءها الفنيين على استعداد لمساعدة الهيئة فى إجراء التحقيق.