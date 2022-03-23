عاجل- مختبرات بيولوجية.. أزمة جديدة بين روسيا وأمريكا

جدة - نرمين السيد - وأضاف ريابكوف، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الأربعاء أن: "البرامج البيولوجية العسكرية التى نفذتها واشنطن على أراضى أوكرانيا تثير قلقا عميقا من حيث انتهاك اتفاقية الأسلحة البيولوجية والسامة، ومن حيث آفاق تطوير مكونات الأسلحة البيولوجية إن لم يكن هناك إجراءات تضع حدا لهذا".
وأشار إلى الدور الذى لعبته واشنطن ونظام كييف ومازال يلعبانه فى هذا المجال، قائلا: "سنواصل العمل على توضيح جميع الحقائق المتعلقة بإنشاء المختبرات البيولوجية فى أوكرانيا، بما فى ذلك على المنصات الدولية المتخصصة".
يذكر أن الكرملين، وسط غياب موعد جديد لاستئناف المفاوضات مع الجانب الأوكرانى، أكد سابقا استعداد بوتين للقيام بأى اتصالات على المستويات كافة لتوضيح موقف روسيا بشأن العملية الخاصة للدفاع عن دونباس.
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