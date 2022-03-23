الصين تضع خطة لتطوير طاقة الهيدروجين ما بين 2021-2035

جدة - نرمين السيد - أصدرت اللجنة الوطنية الصينية للتنمية والإصلاح بالإشتراك مع الهيئة الوطنية للطاقة، خطة لتطوير طاقة الهيدروجين للفترة ما بين عامى 2021-2035، حيث تحثُّ البلاد الخطى للوصول إلى ذروة الكربون وتحقيق أهدافها الحيادية.





وأوضحت اللجنة فى بيان اليوم، وفقا لوكالة الأنباء الصينية- أنه بحسب الخطة ستعمل الصين بحلول عام 2025 وفق نظام كامل نسبيًا لتطوير صناعة الطاقة الهيدروجينية، مع تحسين القدرة على الابتكار بشكل كبير، وإتقان التقنيات الأساسية وعمليات التصنيع بشكل أساسى.

ومن المتوقع أيضًا أن يتراوح حجم إنتاج الهيدروجين السنوى من الطاقة المتجددة ما بين 100 ألف إلى 200 ألف طن، ليصبح جزءًا مهمًا من استهلاك طاقة الهيدروجين الجديدة بحلول العام 2025، وتمكين تقليل انبعاثات ثانى أكسيد الكربون ما بين مليون إلى مليونى طن سنويًا.

وأشارت اللجنة أنه بحلول العام 2030، تسعى الصين إلى تخطيط صناعى معقول ومنظم، وتحقيق استخدام واسع النطاق لإنتاج الهيدروجين من الطاقة المتجددة لتقديم دعم قوى لهدف الوصول إلى ذروة الكربون.

وأضافت أنه بحلول العام 2035، ستزداد نسبة الهيدروجين المُنتج من الطاقة المتجددة بشكل كبير فى استهلاك الطاقة النهائى، ما سيلعب دورًا داعمًا مهمًا فى تحول الطاقة الخضراء فى البلاد، وفقًا للخطة.

ويعتبر الهيدروجين مصدرًا ثانويًا للطاقة وعادة ما يتطلب إنتاجه على نطاق صناعى طاقة أولية، واعتمادًا على المصدر الذى يتم إنتاجه منه، يمكن أن يكون الهيدروجين رماديًا أو أزرق أو أخضر، لكن الهيدروجين الأخضر هو النوع الوحيد الذى يتم إنتاجه بطريقة محايدة مناخيًا يمكن أن تقلل من الانبعاثات.

وتعد الصين حاليا أكبر منتج للهيدروجين فى العالم، حيث يبلغ إنتاجها السنوى حوالى 33 مليون طن.