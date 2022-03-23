عاجل- أزمة جديدة تضرب ألمانيا

جدة - نرمين السيد - وتسببت أسعار الطاقة المتصاعدة فى تهديد صناعات حيوية مثل الصناعات الكيميائية والورق، فضلا عن صناعة الخبز.

ففى الصناعات الورقية، بدأت الشركات تعانى من مشاكل وجودية، لاسيما وأنه يتم تجفيف الورق بالبخار والحرارة بالأشعة تحت الحمراء والهواء الساخن، ولا شيء يعمل هنا بدون الغاز الطبيعي، وفق تقرير لصحيفة "دى فيلت".

وأشارت إلى أنه فى مدينة هاجن غرب البلاد، تعمل شركة فى هذا المجال وتوظف 560 فردا، وتستهلك أكثر من 500 مليون كيلووات/ ساعة من الكهرباء سنويا، أى ما يوزاى استهلاك مدينة يبلغ عدد سكانها 500 ألف نسمة.

وأفاد مسؤول الطاقة فى الشركة أنه بات يتعين إنفاق المزيد من الأموال على هذا القطاع، وهذا ما سيدفع إلى زيادة التكاليف المتزايدة على العملاء من خلال سعر الورق.

وهناك مخاوف من عدم إمكانية تلبية الحاجات والتوقف عن الإنتاج بشكل تام، رغم أن الشركة لديها التزامات مع العديد من دور النشر، التى تطبع المجلات والكتب المدرسية. كما تعانى الصناعات الكيميائية، صاحبة الاستهلاك الكثيف للطاقة.

وجاء الارتفاع فى ظل تقارير أفادت بأن دول الاتحاد الأوروبى تبحث مسألة فرض حظر على استيراد النفط الروسى، وتتخوف أسواق النفط من تراجع معروض النفط فى حال فرض هذا الحظر.