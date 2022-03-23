عاجل- روسيا توجه رسالة تحذيرية لأمريكا والغرب

جدة - نرمين السيد - قال السفير الروسى فى واشنطن، أناتولى أنتونوف، "إن ضخ نظام كييف بالسلاح وإرسال المرتزقة الأجانب إلى الأراضى الأوكرانية عمل غير مسؤول وخطير للغاية. عسكرة أوكرانيا تهدد بشكل مباشر الأمن الأوروبى والعالمى".
وأضاف أنتونوف: "يجرى نقل الأسلحة إلى أوكرانيا بسبب التفسير التعسفى لقوانين مراقبة الصادرات الوطنية من قبل سلطات الدول الغربية. ونتيجة لذلك ينتهى جزء كبير من الأسلحة فى أيدى قطاع الطرق والنازيين والإرهابيين والمجرمين".
ودعا السفير السياسيين الأمريكيين الذين يتخذون قرارات بشأن إمداد كييف بالأنظمة العسكرية إلى "التخلص من الأوهام والغرور"، حيث إن الولايات المتحدة هى الأخرى ليست محصنة من حقيقة أن الأسلحة ستنتهى فى أيدى المتطرفين فى أراضيها"، وفقا لما أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.
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